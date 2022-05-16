"İlber Ortaylı, sarığı ve cübbesiyle İnek Bayramı'nda 'ferman' okuduğunda, kimse çıkıp 'dinimizle, sarıkla dalga geçiliyor' diye haber yapmamıştı!"

Gazeteci ve eski Turizm Bakanı Ahmet Tan, kendisinin de mezunu olduğu Mülkiye'nin (Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi), bu sene tartışmalara ve soruşturmalara konu edilen İnek Bayramı geleneğinin tarihini yazdı. Tan, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Mülkiye öğrencisiyken İnek Bayramı'nda sarık ve cübbeyle okuduğu "ferman"ı da hatırlattı.

Ahmet Tan, Mülkiye'nin 163 yıllık bir okul olduğunu belirterek, "Yaşayan en medyatik - en sempatik Mülkiyeli İlber Ortaylı’ya göre mektebin temelinde üç padişahın harcı var:

Abdülmecit “Mekteb-i Mülkiye-i Fünun-u Şahane”yi 1859’da kurdu. Mürüvvetini göremedi. 16.5 yaşında padişah olmuştu. 38 yaşında terk-i dünya eyledi. (1861) Bu mektebi “şahane” kılanlar Abdülaziz ve Abdülhamit’tir.

Mülkiye’nin amacı “Malik-el Mülk”, yani mülkün asıl sahibi olan Allah’a vekâleten mülke yani devlete sahip çıkacak yönetici yetiştirmektir.

Ama rahmetli Turgut Özal, “Benim memurum işini bilir-bilmeli” gerekçesiyle Mülkiyelileri devletten uzak tuttu.

Tayyip Bey ise hem kendi işini hem de devletinkini iyi bildiğinden olmalı, Mülkiyelilerin devletteki kökünü kurutmaya yöneldi. El hak, bunu da başardı" diye yazdı.

İnek Bayramı'nın bu yıl polis nezaretinde kutlandığını kaydeden Tan, "Her zamanki gibi öküz altında buzağı aradılar. İnekle karşılaşınca yine de niyetlerini bozmadılar. Sarık ve cüppeyle geleneksel “bayram duası”nı okuyan öğrenciyi bahane etiler. “Dinimiz ile alay ediliyor” diye haberler döşendiler.

Oysa, 1969’daki bayramda da İlber Ortaylı müşekkel endamına pek yakışan kocaman bir sarık takmış, yerleri süpüren bir cüppe giymiş ve nüktelerle bezeli bir “ferman” okumuştu. Kimse de çıkıp dinimizle, cüppe ve sarıkla dalga geçiliyor diye haber yapmamıştı.

Mülkiye biraz da mizah demektir. Önündeki caddeden okula “Dikkat inek çıkabilir” tabelasının altından geçilerek gelinir. Girişte de “ders çalışan inek” heykeli sizi karşılar.

İnek, dersten başka şey düşünmeyenlere öküz demekten kaçınmak içindir. Kimse ineklikten gocunmaz. Dedik ya, ineklik feminist bir bakış açısıdır da.

Osmanlıcılık oynamaya bayılanlar ise Mülkiye’yi ve geleneklerini anlamaya çalışmak şöyle dursun, bu okulu vehimleriyle boğmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

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