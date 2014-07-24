Soruşturma komisyonu kuruluyor



BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail ordusunun Gazze'deki operasyonlarında savaş suçu işleyip işlemediğini incelemek üzere bir araştırma komisyonu kurulmasını kararlaştırdı.

Dün yapılan oylamada Konsey üyelerinden 29'u Filistinlilerin sunduğu karar tasarısına 'evet' derken, 17 üye çekimser, bir üye de 'hayır' oyu kullandı. Sadece ABD'nin karşı çıktığı kararı Çin, Rusya, Latin Amerika ve Afrika ülkeleri destekledi. Aralarında Almanya'nın da bulunduğu Avrupalı üyeler ise çekimser kalmayı tercih etti.

Çekimser oy kullanan ülkelerden İtalya'nın temsilcisi Maurizio Serra, Avrupa Birliği adına yaptığı konuşmada, tasarıda Hamas'ın sorumluluğuna değinilmediği ve İsrail'in de meşru müdafaa hakkını dikkate almadığı eleştirisinde bulundu.

Konsey üyesi olmayan İsrail'in Konsey'de sadece konuşma yapma hakkı bulunuyor. Araştırma komisyonunun ilk raporunu 2015 yılının mart ayına kadar sunması planlanıyor.

Pillay, İsrail'i eleştirmişti

Konsey'de daha önce yaptığı konuşmada İsrail'in sivil can kayıplarından kaçınmak için elinden gelen her şeyi yaptığından kuşku duyduğunu söyleyen BM İnsan Hakları Konseyi Başkanı Navi Pillay, saldırılardan önce uyarı yapılmasının yanı sıra aralarında yaşlılar ve çocukların da bulunduğu sivillerin kaçabilmesi için zaman tanınması gerektiğini vurgulamıştı.

Konsey'in aldığı kararı sert bir dille eleştiren İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, "BM İnsan Hakları Konseyi'nin uzun zamandır teröristlerin konseyi olduğunu" savundu.

Tel Aviv uçuşları başladı

ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA), İsrail'den gelen sert tepkilerin ardından Tel Aviv'e uçuş yasağının kaldırıldığını açıkladı. Ancak durumun değişken olduğu uyarısında bulunan Kurum, gelişmeleri izlediklerini ve gerekli olması halinde yeniden önlem alabileceklerini belirtti.

FAA'nın uçuş yasağını kaldırmasından birkaç saat sonra Ben Gurion Havaalanı yakınlarına Gazze'den fırlatılan beş füzenin düştüğü bildirildi. ABD'nin ardından Avrupa Havacılık Emniyeti Kurumu (EASA) da Tel Aviv'e uçulmaması yönündeki tavsiyesini geri çekti. Avrupalı havayolu şirketleri de Tel Aviv uçuşlarını yeniden başlattı.