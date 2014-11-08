‘Soruşturma Komisyonu, bakanların lehine olacak isimleri dinleyecek’

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvetle ilgili dört eski bakanla ilgili Meclis Soruşturma Komisyonu, CHP'lilerin “bakanların lehine olacak” dedikleri 9 ismi gelecek hafta 11 Kasım Salı günü TBMM'de dinleyecek.

Listede, 17 Aralık yolsuzluk operasyonu sırasında gözaltına alınan isimlerden Zafer Çağlayan’ın oğlu Salih Kaan Çağlayan, kardeşi Şenol Çağlayan, Özel Kalem Müdürü Onur Kaya, Erdoğan Bayraktar’ın Özel Kalem Müdürü Sadık Soylu, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Gümrük Müsteşarı Ziya Altunyıldız, eski koruma görevlisi Orhan İnce, Mehmet Ali Kahraman, Barış Kıranta bulunuyor.

CHP, isim listesi yüzünden son toplantıda komisyonu terk etmişti. Rıza Sarraf, 17 Aralık operasyonun savcısı Erol Kara, Zekeriya Öz'ün dinlenilmesi istiyor. Ancak, komisyon başkanı ve AKP'li üyeler buna sıcak bakmıyor.

CHP ve MHP ne olursa olsun komisyondan çekilmeyi düşünmüyor.