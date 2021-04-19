Soruşturma başlatılmıştı: MHP'den belediye başkanlarına 'hizmet damgalı pasaport' mesajı

AKP'li Yeşilyurt Belediyesi tarafından Almanya'ya gönderilen ve geri dönmeyen kişilerin olduğu ortaya çıkınca, İçişleri Bakanlığı tarafından belediyelerde 'gri pasaport' soruşturması başlatıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP'li belediye başkanlarına gönderdiği yazıda, belediyeler aracılığıyla, kamu görevlisi olmayanlara hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulamasının yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar durdurulduğunu hatırlatarak, gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, belediye başkanlarına gönderdiği yazıda, belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenerek yurt dışına çıkış yapmalarının sağlandığına yönelik bazı iddiaların, son zamanlarda kamuoyunun gündemine geldiğini hatırlattı. Durmaz, şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanlığı meseleyle ilgili müfettiş görevlendirerek soruşturma başlatmıştır. Bakanlık, konuya ilişkin açıklamasında, 'belediyeler aracılığıyla, kamu görevlisi olmayanlara hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulamasının yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar durdurulduğunu' belirtmiştir. Bu kapsamda gereken hassasiyetin gösterilmesini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim"