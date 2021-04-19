"Resmi insan kaçakçılığı"nda Münih Türk Gücü’nün adı gri pasaport skandalına karıştı

Bavyera Eyalet Meclisi’ne İçişleri Bakanı Hermann’ın yanıtlanması için soru önergesi veren Yeşiller Milletvekili Cemal Bozoğlu, Hannover’e giden 37 kaçak kişinin adlarına ulaştığını, AKP belediyelerle ilgili yeni iddiaların olduğunu söyledi.

Birgün'ün haberine göre, Almanya’dan Yeşilyurt Belediyesi’nin yanı sıra başka belediyelere de davet gönderildiği belirtildi. Hannover, Bremen, Köln kentlerinde kimi isimlerin olaya karıştığı, Almanya üçüncü liginde top koşturan Münih Türkgücü’nden de 37 kişi için Urfa Ceylanpınar Belediyesi’ne davetiye gönderildiği iddia edildi.

Ceylanpınar Belediyesi’ne gönderilen dilekçede Münih Türkgücü’nin daveti üzerine “Ceylanpınar Gençlik ve Spor Derneği” ile birlikte “Spor kardeşlik” projesi kapsamında 37 kişiye 16.02.2020 – 22.02.2020 tarihleri arasında Almanya’ya izin verilmesi talep ediliyor. Dilekçede davetlilerin tüm giderlerinin Münih Türkgücü tarafından karşılanacağı belirtiliyor.

Eyalet milletvekili harekete geçti

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman’ın Hannover’e giden kaçak insan grubunu davet eden Ersin Kilit ile söyleşini yayınlaması üzerine Yeşiller Partisi Bavyera Eyalet Milletvekili Cemal Bozoğlu harekete geçerek Meclis’e, Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann (CSU) tarafından cevaplandırılmak üzere soru önergesi verdi.

Konuyla ilgili gazetemize bilgi veren Cemal Bozoğlu, “Hannover şehrine giden kaçak insan grubunu davet eden Ersin Kilit, HaberTürk yazarı Sevilay Yılman’a verdiği röportajda Yeşilyurt Belediyesi görevlilerinin Nürnberg Havaalanı’na indiğini söyledi. Kilit, bu kişilerin Nürnberg Belediye Başkanı ile görüştüklerini, kendisinin de bu kişileri Nürnberg şehrinden alıp Hannover’e getirdiğini söylemişti. Bu bilgi üzerine araştırmaları yoğunlaştırdım ve Ceylanpınar’dan gönderilen 37 kişinin isim listesine ulaştım. Hazırladığım Meclis soru önergesi ile İçişleri Bakanlığı’nın elinde bilgi olup olmadığını sordum. Burada en çarpıcı sorun illegal olarak Almanya’ya sokulan ve kendi kaderlerine terk edilen bu insanların çok ciddi sorunla karşı karşıya olmalarıdır.

Kaçaklar ve hiçbir sosyal garantileri yok. Her an yakalanıp sınır dışı edilebilirler. Bu işi organize eden kişiler, Almanya yasalarını çiğnediler. Suçlu durumundalar. İşin diğer boyutu ise AKP iktidarı insanları yoksullaştırıp ülkesini terk etmek zorunda bırakıyor. AKP’li belediyeler ise mafyavari yöntemlerle yoksulluğun pazarlamasından vurgun yapıyor. Ülkenin getirilen bugünkü haline çok üzülüyorum” diye konuştu.

Bavyera'ya iltica başvurusu yaptılar mı?

Eyalet Milletvekili Bozoğlu Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann’a (CSU) gelenlerin iltica başvurusu yapıp yapmadıklarını sordu. Bavyera Meclisi’nde İçişleri Bakanı Hermann’ın yanıtlaması istemesiyle yönelttiği soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye basınında, Almanya ile ‘kamuflaj değişim programları’ yoluyla sistematik olarak organize edilen insan kaçakçılığı spekülasyonları mevcut. 2020’de Malatya ilinin Yeşilyurt Beldesi’nden 43 kişi 2020’de Hannover’e getirildiği tespit edildi. Türkiye’de AKP yönetimindeki belediyeler aracılığıyla örgütlenen diğer beş bölgede 1000 kişiye resmi görevli kimlik kartlarının (Gri Pasaport) verildiği ve geri gönderilmediği ifade ediliyor. Değişim programları çerçevesinde Türkiye’ye geri dönmeyenlerin 37’sinin spor kulübü Türkgücü’nün daveti üzerine Urfa Ceylanpınar’dan kamuflaj değişimiyle Münih’e geldiği konusunda devlete bu olaylarla ilgili şu ana kadar ulaştığı bilgileri soruyorum. Nürnberg kaçakçılığının sorumluları basında yer aldığı gibi Nürnberg’de belediye yönetimiyle görüştü mü? Bu tür kamuflaj değişim programları yoluyla insanlar Bavyera’ya da gelerek iltica başvurusunda bulundular mı?”