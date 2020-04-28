Soruşturma başlatılan Ankara ve Diyarbakır Barosu'nun sitelerine erişim sıkıntısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatılan Ankara ve Diyarbakır barolarının sitelerine erişimde güçlük yaşanıyor.

T24'e konuşan kaynaklar siteye siber saldırı olabileceğini dile getirdi.

Ne olmuştu?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet TV'de yayınlanan hutbesinde, "İslam zinayı en büyük günah kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti" ifadesini kullanmıştı.

LGBTİ+'ları hedef gösteren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklamaları nedeniyle Ankara ve Diyarbakır baroları hakkında soruşturma başlatıldı.

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