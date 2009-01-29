Sorun olduğu doğru

Hürriyet’in haberine göre; ayrılacakları yönündeki haberleri birkaç gün öncesine kadar ısrarla reddeden Emine Ün-Emre Kınay Çifti, Kelebek'e yaptıkları açıklamada sorunları olduğunu doğruladı. Emine Ün "Evet, sorunlarımız var, ama şu an açıklama yapmak istemiyorum. Zamanı geldiğinde Emre'yle basın toplantısı düzenleyeceğiz" derken, Kınay şöyle konuştu: "Eşimle aramda sorunlar olduğu doğru. Ama aşılamayacak şeyler değil. Ben her akşam evime, çocuğumun ve eşimin yanına gidiyorum. Avukatlara, mahkemeye verilmiş bir şey yok, olması da söz konusu değil