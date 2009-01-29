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Sorun olduğu doğru

Emine Ün-Emre Kınay Çifti, ayrılacakları hakkında çıkan iddiaları sorunları olduğunu söyleyerek doğruladı.

29 Ocak 2009 02:00

Emine Ün-Emre Kınay Çifti, ayrılacakları hakkında çıkan iddiaları sorunları olduğunu söyleyerek doğruladı. 

Boşanmada ev krizi

Hürriyet’in haberine göre; ayrılacakları yönündeki haberleri birkaç gün öncesine kadar ısrarla reddeden Emine Ün-Emre Kınay Çifti, Kelebek'e yaptıkları açıklamada sorunları olduğunu doğruladı. Emine Ün "Evet, sorunlarımız var, ama şu an açıklama yapmak istemiyorum. Zamanı geldiğinde Emre'yle basın toplantısı düzenleyeceğiz" derken, Kınay şöyle konuştu: "Eşimle aramda sorunlar olduğu doğru. Ama aşılamayacak şeyler değil. Ben her akşam evime, çocuğumun ve eşimin yanına gidiyorum. Avukatlara, mahkemeye verilmiş bir şey yok, olması da söz konusu değil

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