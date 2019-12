Sorun hepimizin, oturup konuşmak istiyoruz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Bayramı resepsiyonunda CHP liderine açık mesaj verdi ve “Oturup konuşmak istiyoruz. Bu ortak bir sorunumuz değil mi? Yoksa bir sorun yok mu?” dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kürt açılımı konusunda Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın “Bu iş çözülecekse Baykal’ın elini bile öperiz” sözlerinin ardından CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a açık mesaj göndererek, “Oturup konuşmak istiyoruz. Bu ortak bir sorunumuz değil mi? Yoksa bir sorun yok mu?” dedi.

Erdoğan, dün akşam 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ tarafından Merkez Orduevi’nde verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, bir gazetecinin, “demokratik açılım” süreciyle ilgili sorusu üzerine, “Ben zannediyorum 15-20 gün önce ‘ne gerekiyorsa hepsini yaparım’ dedim. Ben bunları söylerken kapılar kapatılırsa olmaz. ‘Biz Türkiye’nin tamamı değiliz’ dedim. ‘Oturup konuşalım’ dedik. Oturup konuşmak istiyoruz. Bu ortak bir sorunumuz değil mi? Yoksa bir sorun yok mu?” yanıtını verdi.



Bir gazetecinin, “Açılım sürecinde 4 şehit, ne yapılması gerekiyor?” sorusu üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi:

“Beraberliğe ve kardeşliğe atılmış bir bombadır. Bunlar demokratik açılımı ve ülkenin birlik ve beraberliğini engelleme girişimidir. Çok üzüldüm ama bu tip saldırılarla demokratik açılımı ve terörle mücadeleyi engellemek mümkün değildir. Yolumuza daha büyük bir azimle devam edeceğiz. Bu işin çözümü milli demokratik açılıma bağlıdır. Daha da azimle devam edeceğiz. Bugünkü olayın nasıl olup olmadığının da bir neticesini de almamız lazım. Bunu da inşallah yetkililerden alacağız. Ne olmuş gerçekten.”

Erdoğan, 20 Eylül’de ABD’ye gideceğini ve BM toplantısının ardından, G-20 zirvesi için Pittsburgh’a geçeceğini söyledi. Erdoğan, orada Afganistan-Pakistan sorunu ile ilgili ABD Başkanı Barack Obama ile 4’lü bir zirve yapacağını söyledi.



İstanbul’u her zaman özlüyorum



Erdoğan, “İstanbul’u özleyip özlemediğinin” sorulması üzerine ise “İstanbul’u her zaman özlüyorum. İstanbul özlenmeyecek bir yer mi?” dedi.

Bir gazetecinin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Irak ve Suriye’ye gideceğini hatırlatarak, “Ortam çok mu gergin?” sorusuna Erdoğan, her iki tarafla da görüştüğünü, ortamın gergin olduğunu söyledi.



Resepsiyona şehit damgası



Zafer Bayramı nedeniyle Merkez Orduevi’nde verilen resepsiyona, Kürt sorununa çözüm bulmak için başlatılan demokratik açılım çalışmasının neden olduğu tartışmalar ile Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde 4 güvenlik görevlisinin şehit olması damgasını vurdu. Devletin zirvesini buluşturan resepsiyona astsubaylar, uzmanlar, şehit aileleri yakınları ve gazilerin yanı sıra halktan 50 çiftle birlikte toplam 4 bin kişi davet edildi. Dün akşam 4 güvenlik görevlisinin şehit düşmesi nedeniyle resepsiyondaki konser iptal edildi.



Reddetmek istemem



CHP lideri Baykal, demokratik açılım çerçevesinde Başbakan Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceği konusundaki soru üzerine, “Başbakanı reddetmek istemem. Ama Türkiye’ye zarar vereceğini net bir şekilde bildiğim bir şeyi de kabul etmem” diye konuştu.



Başbuğ’un muhalefet hassasiyeti



Faruk Saraç’ın defile gösterisinin başlamasıyla, Org. Başbuğ, muhalefet liderlerinin bu bölümde olmadığını görünce, görevlilerden Baykal ile Bahçeli’nin bu bölüme davet edilmesini istedi. Başbuğ, Baykal ile Bahçeli’ye yer açarak, sol yanına aldı. Böylece, Cumhurbaşkanı Gül, TBMM Başkanı Şahin, Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Org. Başbuğ, gösteriyi Baykal ve Bahçeli ile yan yana izledi.