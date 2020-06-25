"Sorun ‘havadan’ değil, yerden kaynaklı": Şehir planlamaları yüzyıllık yağışlara göre yapılmalı

Yurdun büyük bölümünü vuran sağanak, kentlerdeki ‘altyapı eksikliğini’ açığa çıkardı. Alt yapı sorunlarının ihmal edilmesi bir kez daha tartışmaya açılırken, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ise çarpık kentleşmeye dikkat çekti.

Sağanak yağmurun önceki gün yurdun büyük bölümünü vurması, kentlerin altyapı eksikliğini bir kez daha açığa çıkardı. Sel, megakentte en çok Esenyurt’u vururken, belediye ekipleri çalışmalarına devam etti. Suların çekilmesiyle çamur altında kalan mahalle yolları da ekipler tarafından temizlenerek onarıldı. Zabıta ekipleri ise hasar tespit çalışmalarını sürdürdü.

Yaşananları BirGün’e değerlendiren İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Mit Kadıoğlukda’na göre sorun havadan değil ‘yerden’ kaynaklanıyor. Prof. Dr. Kadıoğlu, “Suçu iklim değişikliğine atıp işin içinde çıkmaya çalışıyoruz” dedi ve ekledi:

“Yerdeki altyapı önemli; dere yatağına yerleşmemek önemli. Önce dere yataklarına yerleşmeyelim sonra da havaya bakalım. Günah keçisi olarak iklimi aramak çözüm değil. Bizim buradaki problemimiz altyapı ve çarpık kentleşme... En ufak yağışta problem yaşıyoruz. Havanın normali yoktur, bu tür yağışlar olacaktır. Şehir planlamalarında 500 yılda yağabilecek en şiddetli yağışa göre plan yapıyoruz. Yüzyıllık yağışlara göre plan yapmamız lazım. Caddelerimiz, sokaklarımızda suyu doğru düzgün tahliye edecek sistemlerimiz olmalı. Bunu yapmıyoruz çarpık kentleşme yapıyoruz.”