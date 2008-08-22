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Yaşam

'Sorular Kürtçe olsa daha rahat çözerdim'

Yaşadığı zorluklara rağmen ÖSS'de Hacettepe Tıp Fakültesi'ni kazanan İrfan Töreci,'sorular Kürtçe olsa daha rahat çözerdim' dedi.

22 Ağustos 2008 03:00

İlköğretim yıllarında çobanlık yapan ve Hacettepe Tıp Fakültesi’ni kazanan İrfan Töreci, ÖSS’de soruların Kürtçe olması halinde daha başarılı olacağını söyledi. 5 yaşında iken doktor olmadığı için kolunu kaybeden Töreci, “Bizim oralara gelen doktorlar, öğretmenler hemen geri dönmeye çalışıyor. Sanki oralardakiler insan değil” diye konuştu.

ÖSS genel ortalamalarında sonuncu olan Hakkari’den Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanmayı başaran İrfan Töreci, bir dershanede basın toplantısı düzenledi. Töreci, “Bizim orada herkes çobanlık yapar. ÖSS için dershaneye giderken çobanlık yapmamıştım ama gazeteci arkadaşlar çoban kıyafeti şık olur dedi ve bana giydirdiler. O haberler de öyle çıktı. Ama benim başarımdan öte çoban olmam ön plana çıktı” dedi.

Töreci, “8 yıl dershaneye gittim. İnek gibi denir ya o kadar da çok çalışmadım sadece düzenli çalıştım. 2 saat ders çalışıp, ara veriyordum. İşin en önemlisi azimdir” diye konuştu. Tıp eğitimi alırken tek kolu olduğu için derslerde zorlanıp zorlanmayacağının sorulması üzerine Töreci, “Üniversiteler ile görüştük. ‘Cerrahi dışında her şey olabilirsin’ dediler. Psikiyatri alanını tercih etmek istiyorum” dedi.

'Herkes konuştuğu dilde en iyisini yapar'

ÖSS soruları Kürtçe olsaydı daha çabuk sınavı bitireceğini ifade eden Töreci, “Herkes konuştuğu dilde en iyisini yapar. Başkalarına İngilizce sorular sorulsa nasıl zorlanırlarsa ben de zorlandım. Ama yine de Türkçe soruları çözdüm. Bir de Türkçe çalıştık yani. Eğer devlet destek verse daha çok İrfanlar görürsünüz” diye konuştu.

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