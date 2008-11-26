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'Sorulan sorular edepsizce'

Pelin Batu, gazetecilerin sevişme sahneleriyle edepsizce sorular sorduklarını söyledi.

26 Kasım 2008 02:00

Pelin Batu, gazetecilerin sevişme sahneleriyle ilgili soru sorarken erkek ve kadın oyuncu ayrımı yaptıklarını söyledi.

"KısaDevre" programının yorumcusu Pelin Batu, gazetecilerin sevişme sahneleriyle ilgili soru sorarken erkek ve kadın oyuncu ayrımı yaptıklarını söyledi.

Batu, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Beni en rahatsız eden şey, sevişme sahnelerinin çekilmesinden öte, bu tarz soruların sorulması. Bir de oyuncunun ağzından laf almak için hınzırca sorulan belli sorular vardır, 'Sevişme sahneniz zor muydu' gibi. 'Kardeşim diğer sahnelerden pek bir farkı yoktu. Hatta çok daha sıkıcıydı. Çünkü orada 50 tane insan bir şey yapmaya çalışıyorsun ve hep 'Bu kullanılır mı, bu şu boyuta varır mı' diye düşünüyorsun. Bunları düşünmek istemiyorum. Kadın ve erkek oyuncular arasında da çok acayip bir fark var. Emre Kınay ile oynadığım filmde öpüşme sahnemiz vardı. Gazeteciler ona 'Sevişme sahneniz nasıldı' diye soruyor, bana ise Türkan Şoray kanunu kıvamında soruluyor. Ona imalı bir şekilde 'Nasıldı sizin sevişme sahneniz' diye soruyorlar. Edepsizlik!"


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