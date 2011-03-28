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Yaşam

SORU VE CEVAPLAR YARIN İNTERNETTE ANKARA (A.A)

28 Mart 2011 17:15

-SORU VE CEVAPLAR YARIN İNTERNETTE ANKARA (A.A) - 28.03.2011 - Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) soru kitapçığı ve cevap anahtarı yarın Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden yayımlanacak.  ÖSYM'den yapılan açıklamada, YGS'nin dün 153 sınav merkezinde 5 bin 728 binada ve 89 bin 290 salonda gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, güvenliği sağlamak üzere daha önceden belirlenen tedbirlere ek olarak bu sınavda bazı salonlarda kamerayla kayıt yapıldığı ve sınavın sorunsuz tamamlandığı bildirildi. Adaya özgü hazırlanmış soru kitapçığının kullanıldığı sınavın ana soru kitapçığı ve cevap anahtarının yarın saat 13.00'de ÖSYM'nin http://ygs2011-sorular.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacağı kaydedildi. Sınav sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklanacağı, adaylara sınav sonuç belgesi gönderilmeyeceği belirtilen açıklamada, 2011-YGS puanlarından en az biri 180 ve üzeri olan adayların, 2011-Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) başvurabilecekleri ifade edildi. LYS'ye 18-27 Nisan 2011 tarihleri arasında başvuru yapılabileceği kaydedildi.

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