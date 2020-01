-Soru işaretleri aydınlatılacak TBMM (A.A) - 03.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Irak sınırındaki olaya ilişkin, hukuk devletinin gereği olarak adli ve idari tahkikatların başlatıldığını, olayla ilgili tüm soru işaretlerinin aydınlığa kavuşturulacağını bildirdi. TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam'ın başkanlığında toplandı. Başbakan Yardımcısı Atalay, Irak sınırında meydana gelen olaya ilişkin Hükümet adına gündemdışı söz aldı. Atalay, olağanüstü gelişmelerde Meclisi bilgilendirmeyi önemli gördüklerini ifade ederek, olayla ilgili şu bilgileri verdi: ''28 Aralık Çarşamba gecesi Uludere ilçemizin olduğu bölgede 3 köyümüzden vatandaşlarımız, Irak sınırları içinde terörist zannıyla, hava operasyonuyla bombalanmış ve 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Sonradan bu vatandaşlarımızın kaçakçılık faaliyeti ile sınırımızın ötesinde bulundukları anlaşılmıştır. Ülkemizi tümünü üzüntüye boğan bu müessif olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize başsağlığı diliyorum. Her bir vatandaşımızın üzüntüsü tüm Türkiye'nin üzüntüsüdür.'' Atalay, hükümetin olayları öğrendikten sonra gelişmeleri an be an takip ettiğini dile getirerek, ''Sayın Başbakanımız ilk saatler itibarı ile Genelkurmay Başkanımızdan, İçişleri Bakanımızdan ve Şırnak Valimizden bilgi almıştır. Olayın hemen sonrasında Şırnak Valisi ve kriz merkezi tarafından yapılan açıklamalarda, o aşamada derlenen bilgiler kamuoyuna aktarılmıştır. Olayın tüm yönleri ile araştırıldığı ve gerekli her türlü tahkikatın başlatılmış olduğu ifade edilmiştir'' dedi. Hukuk devletinin gereği olarak adli ve idari tahkikatların başladığını bildiren Atalay, olayla ilgili tüm soru işaretlerinin aydınlığa kavuşturulacağını söyledi. Atalay, şöyle devam etti: ''Esasen terörle mücadele süreci içinde, hukukun içinde olmaya çok büyük özen gösterilmiştir. Seçim sonrası bu yaz döneminde, Temmuz ayında başlayan terör olayları sonrası, 17 Ağustostan itibaren ciddi bir sınırötesi operasyon başlatılmıştır. Bu operasyonlar bugün de devam etmektedir. Bu süreçte hiçbir sivil vatandaşımız zarar görmemiş, azami hassasiyet gösterilmiştir. Biz hükümet olarak, güvenlik birimlerimiz, bir yandan terörle mücadele sürecini yürütürken, diğer yandan vatandaşımızın korunması ve gözetilmesi, hukukun içinde olma ve demokratikleşme sürecini de paralel olarak birlikte yürütmüşüzdür.''