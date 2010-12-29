Soru çalana 4 yıl hapis

T24 - ÖSYM'yi yeniden yapılandıracak Kanun Tasarısı'na göre, yeni ÖSYM Başkanı, YÖK'ün üç adayı arasından müşterek kararnameyle atanacak.



Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ni (ÖSYM) yeniden yapılandıracak Yasa Tasarısı ile kopya çekene 2 yıl sınavlara giriş yasağı geliyor. Sabah gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



ÖSYM'nin adının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi olarak değiştirilmesini öngören Tasarı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. ÖSYM, mali özerkliğe sahip, YÖK'le ilgili ama özel bütçeli bir kuruluş haline gelecek. Kurum, görevlerini bağımsız yerine getirecek, hiçbir organ, makam ve kişi talimat veremeyecek. Sınavlarda soruları hukuka aykırı elde eden kişi, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Bilgileri ifşa edenler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis, 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılabilecek. Sınavda ses veya görüntü nakleden cihaz kullanarak kopya çeken veya kopya çekilmesine aracılık edenler, başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayanlar, kopya çektirilmesine imkan sağlayanlar 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.





BAŞKANIN GÖREV SÜRESİ 4 YIL



Sınav sonuçlarını adayın lehine veya aleyhine olacak şekilde değiştiren kişilere, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek. Kopya çektiği belirlenenlerin sınavı iptal edilecek ve 2 yıl boyunca sınavlara girmesi yasaklanacak. Eğer kopya çektiği belirlenmeden bir kamu kurumuna atandıysa, görevine son verilecek ve sağlanan haklar geri alınacak. Ancak olayın aydınlatılması için bilgi verirse sınav yasağı süresi kısaltılabilecek. Kuruma 288 kadro tahsis edilecek. ÖSYM Başkanı, devlet üniversitelerinde görev yapan profesörlerden YÖK'ün önereceği 3 aday arasından, müşterek kararname ile atanacak. Başkanın görev süresi 4 yıl olacak ve 2 kez üst üste görev yapabilecek. Üniversitesinden ise "ücretsiz izinli" sayılacak. Görevlerinin bitiminden itibaren 2 yıl süreyle sınavlara yönelik kurslar ve yayınlarda görev alamayacak, dersane, özel okul gibi kurumlara kendisi ve yakınları ortak olamayacak, görev yapamayacak.