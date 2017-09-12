Şortlu kadına saldırıdan 3 yıl 4 ay ceza alan Kızılateş tahliye edildi

İstanbul Pendik'te giydiği şort nedeniyle üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam'a minibüste saldıran Ercan Kızılateş, iki suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kızılateş kararla birlikte tahliye edildi.

Sanık Kızılateş, "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay, "cebir kullanarak "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkûm edilen Kızılateş, yattığı süre gözönüne alınarak tahliye edildi.

"Kararname ile şartlı tahliye uygulaması getirildi"

CNN Türk canlı yayınında kararı yorumlayan avukat Rezan Epözdemir, KHK ile şartlı tahliye uygulamasının getirildiğini, yargı sürecinin ise devam ettiğini vurguladı.

Epözdemir'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Konunun kamuoyunda travma yaratması özellikle sivil toplum örgütlerinin, kadın örgütlerinin bütün reaksiyonlarının sonucunda böyle bir karar oldu. Ne yazık ki bizdeki yargı uygulamaları böyle. Bir kararname ile 20 Temmuz öncesi işlenen suçlarda şartlı tahliye uygulaması getirildi. Bu anlamda tahliye bir zorunluluk. Bundan sonra istinaf mahkemesi süreci var orada esastan ret kararı gelirse artık yargı yolu kapalı olacak.

Şüphesiz ki toplumda iki ana hat var, kutuplaşma var. Siyaset bu süreci besliyor ister istemez. Farklılıklarımızla birbirimizi kabul edebiliriz, ortak paydada buluşabiliriz. Evet sizin söylediğiniz gibi son dönemde inanç özgürlüğü, yaşam tarzı özgürlüğüne karşı hareketlerde ciddi bir artış var. Yurttaşlarda genel olarak algı böyle. Emsal maiyetinde ceza verilmeli, önlem alınmalı şüphesiz."