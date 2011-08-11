Şortlu eylem Cumartesi

T24 - İstanbul’da bindiği belediye otobüsünden saldırıya uğradığını iddia eden Beşiktaş kadın voleybol PAV takımı oyuncusu Nurcan İbrahimoğlu’na destek vermek isteyen Beşiktaşlı voleybolcular başta olmak üzere birçok kişi harekete geçti.



Sosyal paylaşım sitesi üzerinden harekete geçen kadın voleybolcular, 13 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00’te Kadıköy’deki Beşiktaş iskelesinde buluşup vapurla karşıya geçecek. Şort giyip Nurcan’ın hakarete ve saldırıya uğradığı 42M hatlı İETT otobüsüne toplu olarak binecekler.