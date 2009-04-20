Şortla kayak yaptılar

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Bayraktepe Kayak Merkezi'nde bir gurup kayakçı, şort giyerek kayak yaptı.



Bayraktepe'deki pistlerde, bazı kayakçılar yüzünü gösteren güneşi fırsat bilerek şortla kayak yapmanın keyfini yaşadı.



Bölgede artan hava sıcaklığına rağmen 1 metrenin üzerinde kar kalınlığının bulunduğu Bayraktepe'de, sıfır derece sıcaklıkta, şortla kayak yapan vatandaşlar, kar ve güneş keyfini birlikte yaşama fırsatını bulduklarını söyledi.



Yurdun diğer bölgelerinde insanların denize girerek güneşin keyfini çıkardığını dile getiren kayakseverler, kendilerinin de 2 bin 700 rakımlı Bayraktepe Kayak Merkezi'nde şortla kayak yaparak güneşlendiklerini ifade etti.



Snowboard kayan kayakseverler, daha sonra sarıçam ormanları arasında kar üstünde mangal yaptılar.

