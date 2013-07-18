T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Şort yasağına etekli protesto

İngiltere'deki bir okulda erkeklerin şort giymesi yasaklanınca, erkek öğrenciler etek giyerek yasağı deldi.

18 Temmuz 2013 13:42

İngiltere'nin Swansea şehrindeki bir okulda, erkek çocuklar sıcak havayla baş edebilmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Şort giymenin yasak olduğu okula etek giyerek giden erkek öğrenciler, yönetmeliği bu şekilde protesto etti. 
 
Hava sıcaklığının 20 derecenin altına düşmediği Swansea'da şort giyememekten yakınan Gowerton Okulu’ndaki erkek öğrenciler, çareyi etek giymekte buldular. Şortun yanı sıra pantolon paçalarını kıvırma izinleri de olmayan öğrenciler, annelerinin de desteğiyle okula etekle giderek yasağı bu şekilde eleştirdi. 
 
The Telegraph Gazetesi'nin haberine göre, öğrenciler bütün gün terlediklerini ve sıcaktan derse konsantre olamadıklarını savunurken, bir öğrencinin annesi oğlunun eve gelip sıcaktan yakındığı sırada düşüp bayıldığını ifade etti. 
 
Sıcaklıkların 20 derecenin üstünde olan Galler'in önümüzdeki ay sıcak hava dalgasının altında kalmaya devam edeceği bildirildi.

ETİKETLER

ingilitereokulüniformaokul formasıetekşortpantolonyasakyönetmelikprotesto

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24