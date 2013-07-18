Şort yasağına etekli protesto

İngiltere'nin Swansea şehrindeki bir okulda, erkek çocuklar sıcak havayla baş edebilmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Şort giymenin yasak olduğu okula etek giyerek giden erkek öğrenciler, yönetmeliği bu şekilde protesto etti.

Hava sıcaklığının 20 derecenin altına düşmediği Swansea'da şort giyememekten yakınan Gowerton Okulu’ndaki erkek öğrenciler, çareyi etek giymekte buldular. Şortun yanı sıra pantolon paçalarını kıvırma izinleri de olmayan öğrenciler, annelerinin de desteğiyle okula etekle giderek yasağı bu şekilde eleştirdi.

The Telegraph Gazetesi'nin haberine göre, öğrenciler bütün gün terlediklerini ve sıcaktan derse konsantre olamadıklarını savunurken, bir öğrencinin annesi oğlunun eve gelip sıcaktan yakındığı sırada düşüp bayıldığını ifade etti.

Sıcaklıkların 20 derecenin üstünde olan Galler'in önümüzdeki ay sıcak hava dalgasının altında kalmaya devam edeceği bildirildi.