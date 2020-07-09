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"Şort giyemezsin" diyen kişinin saldırısına uğrayan genç kadın: Akli dengesinin yerinde olmadığını söylediler ama rapor 2015 yılına aitti

09 Temmuz 2020 10:17

Yalova’da üniversite öğrencisi Beril Nisa Aydın (20), şort giydiği için Hüseyin Aksüt’ün (60) saldırısına uğradı. Gözaltına alınan saldırgan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Aydın, ’’Akli dengesinin yerinde olmadığını söylediler ama rapor 2015 yılına aitti" dedi.

Sözcü gazetesinden Halil Ataş'ın haberine göre olay, geçen günlerde Yalova'nın Atakent Mahallesi’nde meydana geldi. Gözleri görmeyen kedi yavrusunu veterinere götürmek üzere evinden çıkan Beril Nisa Aydın, hiç tanımadığı Hüseyin Aksüt’ün ”Neden şort giyiyorsun?” sözlerinin ardından saldırısına uğradı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) hazırlık sınıfı öğrencisi Beril Nisa Aydın, Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada " Kısa bir süre önce gözleri görmeyen yavru kedi bulmuştum. Onu her hafta veterinere götürüp tedavisini yaptırıyorum. Dün yine tedavisi için evden çıkarak minibüs durağına doğru yürümeye başladım.  O sırada 60 yaşlarında adamın biri önümde durdu. Ben dedem ve anneanem ile yaşıyorum. İlk başta dedemin arkadaşı olabileceğini, bir şeyler soracağını düşündüm. Bana, ”Kaç yaşındasın?” diye sordu. 20 yaşımda olduğumu söyledim. Ardından şortumu işaret ederek, ”Sen bunu giyemezsin” dedi ve bana çıkıştı" dedi.

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