"Şort giyemezsin" diyen kişinin saldırısına uğrayan genç kadın: Akli dengesinin yerinde olmadığını söylediler ama rapor 2015 yılına aitti

Kendisine çıkışan kişiye “Siz kimsiniz? Bana karışamazsınız, ben istediğimi giyerim" dediğini aktaran Beril Nisa Aydın, ‘Sen bunu giyemezsin’ deyip durdu. Ardından ‘Evet ben karışırım, bana soracaksın’ ifadeleri ile beni tahrik etmeye başladı” şeklinde konuştu.

"Şort giyemezsin" dediği kişinin daha sonra sol kolunu tuttuğunu ve yüzüne vurduğunu aktaran genç kadın sonrasını şöyle anlattı:

”Yapma çantamda yavru kedi var” dedim. Beni bırakmayınca da yardım edin diyerek çığlık atmaya başladım. Duraktaki minibüs şöforleri koşarak adamı durdurdular. Hiç vakit kaybetmeden jandarmayı aradım. O sırada saldırgan Aksüt’ün ablası geldi ve jandarmayı çağırmamamı, olanlardan ötürü özür dilediğini söyledi. Daha sonra jandarma ekipleri ablası ile Hüseyin Aksüt’ü evinden alarak karakola götürdü. Jandarma karakolunda ifademizi verirken Aksüt, kadın jandarmaya da küstahça davrandı. Ardından geçici sağlık raporu için Çınarcık Devlet Hastanesi’ne getirildim. Onu da getirdiler. Hastanede bluz giymiş bir kadın vardı. Bu kez de onun üzerine yürümeye kalktı. Jandarma engel oldu. Bana akli dengesi yerinde olmadığı ve raporu olduğu söylendi. Raporu görmek isteğimi belirttim. Getirilen raporun 2015 yılında alındığı ve 1 yıl geçerliliği olduğu ortaya çıktı. Daha sonra hiç yenilenmemiş. Ailesi kontrole götürmemiş. Tedavi ettirmemişler. Toplum içine çıkarılması sakıncalı biri. Daha sonra beni Yalova Devlet Hastanesi’ne götürüp yeniden sağlık raporu aldılar. Yüzüme vurduğu anda burnumda ezilme meydana gelmiş. O sırada saldırganı savcılığa çıkardıklarını ve adli kontrol şartı ile serbest bıraktıklarını öğrendim.