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Yaşam

Şort giydiği için tekmelenen hemşireden sela okuduğu için darp edilen müezzine destek

"Şiddetin hiç bir türlüsünü desteklemiyorum ve bu tür insanlar cezasız bırakılmamalıdır"

06 Ekim 2016 12:08

Şort giydiği gerekçesiyle bir saldırgan tarafından tekmelenerek şiddete maruz kalan hemşire Ayşegül Terzi'den, İzmir'de darbe gecesi sela okuduğu için darp edilen müezzine destek geldi. Adalet sisteminin bu tür olayların önüne geçmesi gerektiğini söyleyen Terzi, saldırganların cezasız bırakılmaması gerektiğini söyledi.

"Cezasız bırakılmamalılar''

Sabah gazetesinden Furkan Haykır'ın haberine göre, şiddet mağduru Terzi, şiddetin hiçbir şekilde iyisi veya kötüsünün bulunmadığını söyleyerek, bizim ülkemizde saldırganların cezasız kalmasını onaylamıyorum ifadelerini kullandı. Kimsenin kimseye vurma hakkı yoktur diyen Terzi, ''Kendim sağlık personeli ve hemşireyim. Bizim ülkemizde saldırganların cezasız kalmasını onaylamıyorum. Darbe gecesi bende çalışıyordum böyle mağdur olan insanlar geldi sonuna kadar destek olduk. Kimsenin kimseye tahammülü kalmamış. Bunun önüne geçilmeli ve yaptırımı olmalı ki bir daha böyle şeyler olmasın. Şiddetin hiç bir türlüsünü desteklemiyorum ve bu tür insanlar cezasız bırakılmamalıdır'' dedi.

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