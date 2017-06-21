Şort giydiği için saldırıya uğrayan genç kadına sosyal medyada da taciz!

İstanbul Pendik'te "Ramazan ayında şort giydiği" gerekçesiyle minibüste "Ramazan’da böyle giyinilir mi? Böyle giyinmeye utanmıyor musun" denilerek saldırıya uğrayan Asena Melisa Sağlam, Twitter üzerinden pek çok destek mesajı alırken bazıları tarafından da taciz mesajlarının hedefi oldu. Sağlam, "Yani destek olanlara teşekkür ediyorum da 'Haberi görüp tanışmak istedim' diyenlere anlam veremiyorum" diyerek sitem etti.