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Şort giydiği için darp edilen Aydın: Yüzüme defalarca vurdu, çığlık atarak kurtuldum

14 Temmuz 2020 13:44

Yalova’da, ODTÜ öğrencisi Beril Nisa Aydın (20), şort giydiği için kendisine tokat atıp, darp eden Hüseyin A.'dan (70) şikayetçi oldu. İfadesinde genç kadına şort giydiği için tokat attığını itiraf eden Hüseyin A., gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Beril Nisa Aydın, “Yüzüme defalarca vurdu. Çığlık atarak, kurtuldum” dedi.

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