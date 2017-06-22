Şort giydiği gerekçesiyle saldırıya uğrayan Meslisa Sağlam: Duruşmaya şortla gideceğim

Pendik-Aydos minibüsünde 14 Haziran’da şort giydiği gerekçesiyle Ercan Kızılateş tarafından saldırıya uğrayan 21 yaşındaki Melisa Sağlam, yaşadıklarını anlattı. Sağlam mahkemeye de şort giyip gideceğini söyledi.

Saçından okşayarak taciz etmiş

Hürriyet gazetesinden Gülden Aydın’ın haberine göre, Melisa Sağlam 14 Haziran’da İstanbul Pendik-Aydos hattında Ercan Kızılateş’in saldırısına maruz kalırken, minibüsün kamerası kayıttaydı. Asena Melisa, video kayıtlarını alan avukatı Nuriye Alsancak’ın fark edip uyarması üzerine görüntüleri birkaç kez dikkatle inceledikten sonra Kızıltateş’in saldırmadan önce saçlarını okşadığını gördü.

Cinsel sapkınlık

Asena Melisa Sağlam, 14 Haziran Çarşamba günü saat 14.50’de Pendik-Aydos minibüsüne biniyor. Ercan Kızılateş, minibüste kulaklık takmış, cep telefonundan müzik dinleyen Asena Melisa’nın arkasındaki koltuğa oturmuş. Asena’nın saçlarının uçlarını parmaklarının arasına almış, oynuyor. Melisa farkında değil. Görüntüleri izliyoruz, “Kıyafetimden dolayı nefret ediyorsa neden saçlarımla oynuyor?” Daha önce benzer saldırının Ayşegül Terzi’ye yapıldığını hatırlatarak, “Saldırgan, bana Ramazan’ı bahane ederek saldırdı, destek bulmaya çalıştı. Oysa saldırının dinle alakası olmadığını, bana saldırmadan önce saçlarımı okşayarak cinsel tacizde bulunduğunu görünce anladım. Madem kılığıma düşmansın, saçımı okşama isteğin neden? Cinsel sapkınlığını, bana şiddet uygulamadan önce gösterdi.”

Asena Melisa, minibüs şoförü dahil 6 kişinin gözü önünde dayak yerken saldırgana hiç kimsenin müdahale etmediğini söylüyor:

Şort giymeye devam

“Tepkisizliğe, duyarsızlığa alışığım. Şaşırmadım bu yüzden. Cinsel tacize uğrarken tepki görmedim ama bana uygulanan şiddete tepki göstermelerini bekledim. Ama saldırgan minibüsten koşarak uzaklaşırken iki erkek arkasından küfretmekle yetindi.” Asena, kıyafeti nedeniyle saldırıya uğramasının, dilediği gibi giyinmesini engellemeyeceğini söylüyor: “ Duruşmaya şortla gideceğim. Hayatımın her evresinde canımın istediği sürece şort giyeceğim.” Asena Melisa, yaşadığı taciz ve saldırıdan sonra psikolojisinin bozulduğunu da belirtiyor. En büyük korkusunun, sosyal medyada “hak ettin, az bile yapmış” diyenlerle sokakta karşılaşmak olduğunu söylüyor.

Bakanlık müdahil

Dün kendisini ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) yetkilisinin psikolojik destek teklifini olumlu karşıladığını da bakanlığın davaya müdahil avukat gönderme teklifini de kabul edeceğini anlatıyor.

Darpçı, hırsız, bağımlı

Saldırıdan 3 gün sonra gözaltına alınıp polisteki ifadesinin ardından serbest bırakılan Ercan Kızılateş’ın başka bir suçtan kesinleşmiş cezası olduğu için tutuklandığı ortaya çıktı.



Ercan Kızılateş’in uyuşturucu madde kullanmak, basit yaralama, elektrik hırsızlığı ve dolandırıcılık suçlarından hakkında başka davalar da bulunuyor. 14 Haziran’daki darp olayının ardından 17 Haziran’da yakalanan Ercan Kızılateş, polise verdiği ifadede özetle şunları söyledi:



“Elimin tersi ile yalnızca yüzünü ittim. Bunun üzerine bayan ayağa kalkarak, ‘Sen kimi itekliyorsun’ diyerek küfretti. Bana doğru saldırıya geçince, ben de bayanı sporcu zannettim. Çünkü büyük bir cesaret ve hakaret ile üzerime saldırdı. O tepki üzerine sakin bir şekilde üzerime gelmesini bekledim. Sol omzuma yumruk ile vurdu ancak yumruk darbesi çok kuvvetli değildi. Ben yalnızca bana zarar vermesini engellemek için bayanı itekledim. Kamera kayıtlarına bakılırsa benim bayana saldırmadığım ya da darp etmediğim görülecektir. Daha sonra bayan ile münakaşaya girmemek adına minibüsten indim. Ben, bu olay ile ilgili şahsıma hakarette bulunan Asena Melis Sağlam’dan şikâyetçiyim.”



İfadesinin ardından Kızılateş serbest bırakıldı ancak Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’nde, ‘Vergi Kanununa muhalefet’ten suçlu bulunduğu ve 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan Kızılateş bunun üzerine salıverilmeyip Silivri Açık Cezaevi’ne gönderildi.



Saldırı soruşturmasını derinleştiren savcılık, şüphelinin bu suçtan da tekrar yakalanması için talimat verdi. Saldırgan hakkında Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, kasten yaralama ve hakaret suçlarından dava açılması bekleniyor.