-SOROS'TAN AVRUPA'YA BÖLÜNME UYARISI DAVOS (A.A) - 27.01.2011 - Uluslararası yatırımcı ve Soros Fon Yönetimi Başkanı George Soros, Avrupa'nın, zengin ve yoksul olarak iki farklı hızda gelişen Avrupa olması nedeniyle dağılabileceği uyarısında bulundu. İsviçre'nin Davos kasabasındaki Dünya Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamada Soros, avro kullanan 17 Avro Bölgesi üyesinin, Yunanistan ve İrlanda'da ortaya çıkan borç krizin diğerlerini tehdit etmesi nedeniyle reform sürecinde olduğunu, ancak avronun zengin Avrupa Birliği (AB) üyelerini yoksul olanlardan ayırdığı için reformların avronun gerçek sorunlarına hitap etmediğini söyledi. Avronun bir birlik sağlayacağının düşünüldüğünü, ancak bir ayrışma yarattığını belirten Soros, "Bu yeni yapıyla devam edeceksiniz. İki farklı hızda büyüyen Avrupa olacak ve bu siyasi olarak birliği bozucu olacak. Bu çözümsüz bir sorun, bunu farkında olunmasına ve bazı çözümler bulunmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Herşeye rağmen avro kalıcı olmalı, avro için açık bir taahhüt var. Avrupa, iki farklı hızlı büyüyen Avrupa yüzünden potansiyel olarak dağılabilir, bu yüzden bir çözüme ihtiyaç var" dedi. Avrupa'da ekonomik olarak fazlası olan ülkelerin yoksul Avrupa ülkelerine yatırım yapması gerektiğini, ancak Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'nın çok sıkı anayasal sınırlamalar nedeniyle bunu yapamayacağını ifade eden Soros, Avrupa çapındaki teşvik önlemlerinin ekonomisi geri kalmış ülkelerdeki büyümeyi destekleyebileceğini kaydetti. -İNGİLTERE EKONOMİSİ- Konuşmasında İngiltere ekonomisine de değinen Soros, İngiliz hükümetinin tasarruf politikasının ülkeyi resesyona itebileceği uyarısında da bulundu. Soros, "İngiliz hükümeti tasarruf tedbirleri uygulamada haklı olabilir. Ancak bu önlemlerin etkileri hissedildiğinde muhtemelen tedbirlerde değişiklik yapılması gerektiğini düşüneceklerini sanıyorum. Çünkü ekonomiyi resesyona itmeksizin uygulayabileceklerini düşünmüyorum" dedi. İngiliz hükümetinin tasarruf tedbirlerine ilk tepkilerin "çok olumlu" olacağını, ancak bu politikanın sürdürülemez olmasını beklediğini ifade eden Soros, artan borçlar ve düşen fiyatlar yüzünden İngiliz ekonomisi için en büyük tehdidin deflasyon olduğunu kaydetti.