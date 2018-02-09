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Dünya

Soros Brexit karşıtı kampanya için 400 bin sterlin bağışladı

Mergim Özdamar / İstanbul, 9 Şubat (DHA) – Amerikalı milyarder George Soros, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını (Brexit) durdurmaya yönelik bir kampanya için 400 bin sterlinden fazla bağışta bulundu

09 Şubat 2018 13:20

Mergim Özdamar / İstanbul, 9 Şubat (DHA) – Amerikalı milyarder George Soros, Birleşik Krallık\'ın Avrupa Birliği\'nden ayrılmasını (Brexit) durdurmaya yönelik bir kampanya için 400 bin sterlinden fazla bağışta bulundu.
The Guardian’ın adını vermediği \"kaynaklar\"a dayandırdığı haberine göre, Macar kökenli işadamının “Britanya için En İyisi” adlı kampanyaya yatırdığı miktar 400 bin sterlini buldu.
Avrupa Birliği (AB) yanlısı grup başkanı Lord Malloch-Brown, Soros\'un \"değerli\" bir destekçi olduğunu söyledi.
Financial Times, Soros’un bağışlarını Açık Toplum Vakıfları (Open Society Foundations) aracılığıyla yaptığını belirtti. Gazeteye göre, Soros, geçen hafta Londra\'daki evinde Muhafazakar Parti destekçilerine bir akşam yemeği düzenledi ve kendisini takip etmeye çağırdı.
Daily Telegraph gazetesi ise, “Britanya için En İyisi” adlı kampanyanın, önemli Muhafazakar bağışçıları işe alıp, milletvekillerini Brexit\'in gerçekleşecek en son anlaşmasına karşı oy kullanmaya ikna etmek suretiyle, Brexit\'i engellemek için \"gizli\" bir plan içerisinde olduğunu öne sürdü.
Ayrıca Theresa May’in konumunun zedelendiğini ve başka bir referandum veya genel seçimin amaçlandığını yazdı.
Kampanya grubu, Birleşik Krallık hükümetini “50. Maddenin” başlatılması sürecinde mahkemeye götüren Gina Miller tarafından kuruldu.
Telegraph gazetesi, Soros\'u, 1992\'de sterlin ve diğer birkaç Avrupa para birimine karşı bahis yaparak 1.5 milyar dolar kazandığı bir aylık döneme atıfta bulunarak, \"İngiltere Merkez Bankası\'nı kıran\" adam olarak tanımlıyor.

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