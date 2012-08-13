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Soros 82. yaşgününde nişanlandı

George Soros'un 25 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zenginleri arasında gösteriliyor

13 Ağustos 2012 16:33

Dünyaca ünlü milyarder yatırımcı George Soros, önceki gece New York’ta Hamptons’da yapılan 82’nci yaş günü partisinde davetlilere evleneceği haberini verdi.

Yaklaşık 25 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Soros, 40 yaşındaki kız arkadaşı Tamiko Bolton ile evlenmeye karar verdiklerini açıkladı. Sağlık ve eğitim dağışmanlığı yapan Bolton, son olarak internet üzerinden yoga eğitimi veren bir platform geliştirmişti.

Çiftin 2008 yılında tanıştıkları, Soros’un Bolton’a birkaç hafta önce yine Hamptons’da geçirdikleri bir hafta sonu tatili sırasında evlenme teklif ettiği belirtildi.

Bu, Soros'un üçüncü, Bolton'unsa ikinci evliliği olacak. Soros’un Bolton’a nişan yüzüğü olarak Graff marka kırmızı altın bant üzerine yerleştirilmiş platin çerçeveye gömülü bir pırlanta aldığı bildirildi.

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