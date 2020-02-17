Sörloth'un gözü Şota'nın rekorunda

Attığı gollerle Trabzonspor'u sırtlayan Alexander Sörloth attığı gollerle bordo-mavili takımı sırtlıyor.

Geçen hafta oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında Baiano’yu yüzünden ittirmiş ve PFDK tarafından 2 maçla cezalandırılmıştı. Ancak yapılan itirazlar sonucunda ‘tahrik’ unsuru göz önünde bulundurularak, ceza 1 maça inmişti.



Perşembe günü Türkiye Kupası’ndaki B.B. Erzurum sınavında görev yapamayan ve cezasını tamamlayan 24 yaşındaki oyuncu, dün zorlu Sivas karşılaşmasında forma giydi. Yıldız oyuncu sezonun en kritik maçlarından birinde en iyi bildiği işi yaptı ve 4. dakikada topu filelere gönderdi.

fanatik'in haberine göre; ligdeki gol sayısını 17’ye çıkaran Sörloth, Papiss Cisse’nin (16) haftayı boş geçmesinin ardından krallık yarışında zirveyi tek başına ele geçirdi.

Gözü Şota'nın rekorunda

Trabzonspor’a gelen en iyi yabancı forvet olan Alexander Sörloth performansıyla göz dolduruyor. Ligdeki 21. maçında 17. golünü atan Norveçli golcü, 2014-2015 sezonunu 17 golle tamamlayan Paraguaylı yıldız Oscar Cardozo’yu yakaladı.



Fırtına’nın bir sezonda en skorer ikinci yabancı oyuncusu olan Sörloth’un şimdiki hedefi ise 1995-1996 sezonunda 25 gol atan Şota Arveladze’yi geride bırakmak.