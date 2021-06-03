Sörloth, Trabzonspor taraftarına isyan etti: Yeter artık; aramayı ve mesaj göndermeyi bırakın

Trabzonsporlu taraftarların geri dönmesi için kampanya oluşturduğu Alexander Sörloth, gelen aramalar ve mesajlar üzerine sosyal medyadan çağrıda bulundu.

Trabzonspor taraftarı Alexander Sörloth'un geri dönmesi için sosyal medyada seferber oldu.

Bordo-mavili taraftarlar kulübün gündemindeki Sörloth'un Leipzig'den transfer edilmesini isterken bu süreçte Norveçli yıldız için sosyal medyada seferber olundu. Trabzonsporlu taraftarlar, Sörloth'u mesaj yağmuruna tutarken yıldız golcü sosyal medyadan çağrıda bulundu.

Sörloth, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Merhaba Trabzonspor taraftarları. Sevginiz ve desteğiniz için minnettarım ama lütfen beni aramayı ve bana mesaj göndermeyi bırakın. Hayatımı çok stresli bir hale getiriyor. Yeter artık" dedi.

Norveç'te yayın yapan TV 2'ye konuşan Sörloth, "Gelen mesajlardan dolayı telefon numaramı değiştirdim. Instagram bildirimlerini kapattım. Telefon numaramı ele geçirdiler" ifadelerini kullanmıştı.

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