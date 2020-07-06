Sörloth, Şota'nın rekorunu tarihe gömdü!

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Galatasaray mücadelesinde ağları sarsarak bu sezon Trabzonspor formasıyla 29 gole ulaşıp Şota Arveladze'nin 28 gollük rekorunu geride bıraktı ve bordo-mavililerle bir sezonda en çok rakip fileleri sarsan yabancı oyuncu oldu.

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 yenen Trabzonspor'da Alexander Sörloth, kulüp tarihine geçti.Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin Euro'ya kiralanan Norveçli futbolcu, ligde 30 maçta 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maçta 6 gol, Avrupa kupalarında ise 8 maçta 2 gol olmak üzere 44 maçta 29 gol kaydetti.

1995-96 sezonunda ligde 34 maçta 25 gol atarak bordo-mavili takımın tek yabancı gol kralı olan Şota Arveladze, Avrupa'da 4 maçta 1, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 2 gol atarak toplamda 41 maçta 28 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

39 puanlık katkıda bulundu

Trabzonspor, Sörloth'un gol attığı 17 lig maçında 11 galibiyet, 6 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde 61 puanı bulunan Karadeniz ekibi, Norveçli oyuncunun gol attığı müsabakalarda 39 puan elde etti.



Sörloth, sezonun ilk yarısındaki Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında birer, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında ise 2 gol kaydetti.Norveçli santrfor, ikinci yarıda ise Kasımpaşa maçında 3, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, Ankaragücü ve Galatasaray karşılaşmalarında birer, Beşiktaş müsabakasında 2 gol attı.

Şota'yı yakalamasına 4 gol kaldı

Sörloth'un, bordo-mavili takımın ligde tek yabancı gol kralı olan Şota Arveladze'yi yakalamasına 4 gol kaldı.



Bordo-mavili futbolcu, ligde kalan 4 haftada 4 gol atması halinde 1995-96 sezonunda 25 gol kaydeden gol kralı Şota Arveladze'nin gol sayısına ulaşmış olacak.

Sörloth, Beşiktaş maçında attığı 2 golle ligde 19 gole ulaşmış, Oscar Cardozo'yu gol sayısında geride bırakmıştı.