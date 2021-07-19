Alman ekibi Leipzig'de formayı Andre Silva ile Brian Brobbey’ye kaptıran 25 yaşındaki Norveçli golcü Alexander Sörloth'un Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeye yakın olduğu belirtildi.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre Alexander Sörloth, Fenerbahçe'nin teklifini gündemine aldı. Alman ekibinin kiralamaya sıcak bakmasının ardından sarı-lacivertli yönetim, Norveçli golcüyü ikna eder etmez bu transferi hızlı bir şekilde mutlu sona ulaştıracak.

Kanarya, 25 yaşındaki santrforun olmaması durumunda B planı olarak Mario Gavranovic'i renklerine bağlayacak. Yönetim, İsviçreli forveti uygun bir bedelle transfer edebilme için Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb ile görüşmeleri sürdürüyor.