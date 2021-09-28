Sörloth, A Milli Takım karşısında yok

Norveç'in Türkiye ve Karadağ ile oynayacağı 2022 Dünya Kupası eleme maçları kadrosu açıklandı. 27 isim arasında Alexander Sörloth yer almadı.

Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken tarafından belirlenen ve Adana Demirspor'dan Jonas Svensson'un da yer aldığı 27 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Per Kristian Worre Bratveit (Nimes), Sten Michael Grytebust (Kopenhag), Orjan Haskjold Nyland (Bournemouth)

Savunma: Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford), Fredrik Andre Bjorkan, Marius Lode (Bodo/Glimt), Stian Rode Gregersen (Bordeaux), Andreas Schjolberg Hanche-Olsen (Gent), Marcus Holmgren Pedersen (Feyenoord), Birger Solberg Meling (Rennes), Ken Remi Stefan Strandberg (Salernitana), Jonas Svensson (Adana Demirspor), Lunan Ruben Gabrielsen (Kopenhag),

Orta Saha: Fredrik Aursnes (Feyenoord), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Mats Moller Daehli (Nürnberg), Mohamed Elyounoussi (Southampton), Jens Petter Hauge (Eintracht Frankfurt), Dennis Johnsen (Venesia), Mathias Normann (Norwich City), Fredrik Midtsjo (AZ Alkmaar), Morten Thorsby (Sampdoria), Martin Odegaard (Arsenal)

Forvet: Veton Berisha (Viking), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Joshua King (Watford), Kristian Thorstvedt (Genk).

Türkiye-Norveç maçı, 8 Ekim Cuma günü, saat 21.45'te Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacak.

Ay-yıldızlılar, elemelerde 11 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Letonya'ya konuk olacak.