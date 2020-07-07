Sörloth'a İtalya'dan dev talip

Süper Lig'de bu sezon Trabzonspor forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Aleksander Sörloth, Avrupa kulüplerinin takibinde. Golcü futbolcu için son olarak İtalyan ekibi Napoli devreye girdi.



Trabzonspor formasıyla bu sezon 44 maçta 29 gol ve 9 asistlik performans sergileyen Alexander Sörloth, Avrupa devlerinin transfer gündeminde yer almaya devam ediyor.



Fanatik gazetesinin haberine göre; Trabzonspor'un İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan 2 yıllığına 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiraladığı 24 yaşındaki yıldız golcü için Napoli harekete geçti.

Fransa Lig 1 ekibi Lille'in Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i ilk hedef olarak belirleyen Mavi-Beyazlılar'ın, bu oyuncu konusundaki pazarlıklardan bir sonuç alınamaması sonrasında Sörloth'u gündemine aldığı kaydedildi. Napoli'nin, Osimhen için 60 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ancak Lille yönetimiyle ortak noktada henüz buluşulamadığı için B Planı'na geçiş yapıldığı bildirildi.

Bordo-mavililerin Norveçli golcüsü için İngiltere Premier Lig ekiplerinin de takibinin sürdüğü öğrenildi.

TIKLAYIN: Sörloth, Şota'nın rekorunu tarihe gömdü!