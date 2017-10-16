Sorgunlu Hanımağa, yılda 1.5 ton organik bal üretiyor

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT’ın Sorgun İlçesi\'ne bağlı Aşağıcumafakılı Köyü\'nde yaşayan 4 çocuk annesi 46 yaşındaki İhsaniye Arslan, 3 kovan arıyı 13 yılda 150 kovana çıkartarak, yılda 1.5 ton bal üretmeye başladı. Arslan, \'Sorgunlu Hanımağa\' marka patentini de aldı.

Sorgun’a bağlı Aşağıcumafakılı Köyü\'nde yaşayan İhsaniye Arslan’ın, azmi ve çalışkanlığıyla elde ettiği başarı öyküsü ilçe ve civar köylerinde takdir topluyor. Arslan, eşinin 13 yıl önce 3 kovan alarak bal üretimine başladığını, ancak daha sonra diğer işlerinden dolayı ilgilenemediğini söyledi. İhsaniye Arslan, “Ev işlerinin dışında boş zamanlarımda arılarla ilgilenmeye başladım. Daha sonra arılara olan merakım her geçen gün arttı. Ardından Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün açtığı arıcılık kursuna katıldım. Kurs sonunda sertifikamı aldım. Yaklaşık 13 yıldır arılarla sadece ben ilgileniyorum” dedi.

Türk Patent Enstitüsü’nden aldığı patentle organik bal üretimi yaptığını belirten Arslan, “Ekim 2016 tarihinde ‘Sorgunlu Hanımağa’ marka patenti için Türk Patent Enstitüsü’ne başvuruda bulundum. Başvuru sonucunda Nisan 2017 tarihinde Sorgun’da ilk organik bal üreticisi olarak marka patenti aldım” dedi.

ORGANİK BALIN KİLOSUNU 50-70 TL ARASINDA SATIYOR

Arslan, organik bal üretimi yaptıkları için bu yıl 1 ila 1.5 ton bal ürettiklerini, çıta ve süzme balın kilosunu 50 TL’den, kara kovan balın kilosunu ise 70 TL’den verdiklerini söyledi.

Yozgat Polis Meslek Yüksek Okulu’nda Gıda Mühendisi olarak görev yapan İhsaniye Arslan’ın kızı Esra Arslan ise boş zamanlarında annesine yardım ettiğini çıkan balın her yıl analizini yaptığını, ayrıca pazarlama konusunda da ailesine katkıda bulunduğunu söyledi.



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