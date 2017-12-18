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Sorgun'da engelli öğrencilerin servisi devrildi: 13 yaralı

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, engelli öğrencileri taşıyan servis minibüsü kontrolden çıkıp devrildi

18 Aralık 2017 19:58

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT\'ın Sorgun ilçesinde, engelli öğrencileri taşıyan
servis minibüsü kontrolden çıkıp devrildi. Kazada sürücü ve 12 çocuk yaralandı. Çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaza, Küçükköhne köyü yakınlarında meydana geldi. Rehabilitasyon merkezinde dönen engelli öğrencileri taşıyan servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp devrildi. Kazada araç sürücüsü ve 12 öğrenci yaralandı. Yaralılar Sorgun Devlet Hastanesi\'ne götürülürken, durumu ağır olan bir çocuk Yozgat\'a sevk edildi.

FOTOĞRAFLI 

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