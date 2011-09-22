-Sorgulanan zanlı patlamanın sanığı değil ÇANKIRI (A.A) - 22.09.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Ankara Kumrular Caddesi'ndeki patlamayla ilgili eşkalı belirlenen kişinin yakalandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Çankırı'da Ahilik Haftası kutlamalarına katılan Bakan Şahin, tarihi Çamaşırhane binasında düzenlenen yemekte gazetecilerin Ankara'daki patlamaya ilişkin sorularını yanıtladı. Şahin, bir gazetecinin ''Ankara Kumrular'daki patlamayla ilgili eşkalı belirlenen kişinin yakalandığı iddialarını'' sorması üzerine, ''Yanlış haber'' dedi. Bakan Şahin, ''Terör olayının sanığı eşkal olarak bellidir, artı kimlikleri de bellidir. Ancak habere konu olan kişi ne emniyet ne de bakanlık kaynaklı bilgidir. Olay, adli soruşturmasında da adli kaynaklardan da teyitli değildir. Olay, yürütülen çalışmalar kapsamında Adana'da şüpheli bir kişinin Adana polisi tarafından şüphe üzerine alınmasından ibarettir'' diye konuştu. Bir gazetecinin, bu gelişmeden bilgi sahibi olarak değerlendirme yaptığını söyleyen Şahin, ''Tamamen yanlış bir değerlendirmedir. Yürütülen çabalar kapsamında Adana'da olan bir gelişme. Şüphelenilen ve sorgulanan kişinin o olayın sanığı olmadığı anlaşılmıştır'' dedi. ''Adana'da gözaltına alınan kişinin daha önce Ankara'da bir askeri aracın geçişi sırasında bomba patlatan kişi olduğu iddia ediliyor'' diyen gazeteciye Şahin, şu karşılığı verdi: ''Araştırmalar devam ediyor, bir olayın sanığı başka bir olayın da sanığı olabilir. Bütün bu bağlantılar bir olasılık, bütün bu bağlantılar değerlendiriliyor. Polisimiz, savcılıklarımız bunları dikkate alıyorlar, değerlendiriyorlar. Olasılıkları son hüküm olarak bizim belirtme durumumuz yok. Belirtmediğimiz halde bu açıklamalarımızı medyamızın 'son hükümmüş, son sözmüş' gibi yorumlamaması gerekir.'' -Diyarbakır'daki saldırı- Bakan Şahin, Diyarbakır'daki polislere yönelik saldırıyla ilgili bir soru üzerine de şunları söyledi: ''Diyarbakır merkezimizde güven timi olarak görev yapan polis ekibimize silahlı saldırı olmuştur Mardinkapı mevkisinde. Bir polisimiz şehit olmuştur. Yine biri polis olmak üzere 3 yaralımız vardır. Polisimizin anında gösterdiği refleks, havadan ve karadan takibi sonucu kırsala yönelik kaçışları kontrol altına alınmış, iki saldırgan yakalanmıştır.'' Bakan Şahin, daha sonra Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç'i makamında ziyaret etti.