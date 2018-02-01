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Sorgulamak gazetecinin görevi değilmiş; 115 hamile çocuk skandalını ortaya çıkaran personel hâlâ 'sürgün'de!

Personel Çocuk Ergen Turkuaz Umutlar Merkezi'nde görevlendirilmişti

01 Şubat 2018 05:56

Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, '115 hamile çocuk'un devlete bildirilmemesi skandalını ortaya çıkaran hastane personeli İclal Nergiz hâlâ 'sürgün'e gönderildiği birimde çalışmaya devam ediyor. Nergiz’in yeniden hastane binası içinde görevlendirilmesini içeren yazının, olayın gündeme gelmesinden 6 gün sonra iptal edildiği ortaya çıktı. Hastanenin başhekimi Doç. Dr. Kerem Erkalp görevlendirme iptal yazısı  hakkında sorulan soruya, “Bunu sorgulamak gazetecinin görevi değil” yanıtı verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sosyal Hizmet Uzmanı Nergiz, geçen 2 Ekim’de 115 çocuğa ilişkin kayıtları hastane yönetimine bildirdikten sonra Sefaköy’de bulunan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde görevlendirilmişti.

Nergiz bu birimde çalıştığı süreçte hastane yönetimi 12 Ocak’ta yeni bir karar aldı. Bu kararla Nergiz, hastane binası içinde bulunan Çocuk Ergen Turkuaz Umutlar Merkezi’nde görevlendirildi. Olayın gündeme gelmesinden 6 gün sonra hastane yönetimi yeni bir kararla Nergiz’in görevlendirme kararının iptal edildiğini belirtti.

Kararda imzası bulunan hastane Başhekimi Doç. Dr. Kerem Erkalp ise, görevlendirme yazısına ilişkin alınan iptal kararının kendi tasarrufları olduğuna işaret ederek “Bunu sorgulamak gazetecinin görevi değil” yanıtı verdi.

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