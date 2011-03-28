Sörf yapmanın teknikleri nelerdir?

Sörf bugün özellikle okyanus kıyılarında deniz tutkunlarının vazgeçemediği bir spor dalı.
28 Mart 2011 02:00
T24 - İngiliz kâşif James Cook, 1777'de uzun tahtaların üzerinde dalgalarla boğuşan Tahitililer'i gördüğünde sörfün asırlar sonra bir spor dalı olacağını aklına getirmemiş olabilir. Sörf bugün özellikle okyanus kıyılarında deniz tutkunlarını dalgalarla buluşturup, boğuşturan bir spor dalı.
Garanti Emeklilik Hobi Kulüpleri'nin internet sitesi hobimlemutluyum.com'un program ortakları, sörf teknikleri hakkında bilinmeyenleri ve sörfün temel özelliklerini anlattı.