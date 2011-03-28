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Yaşam

Sörf yapmanın teknikleri nelerdir?

Sörf bugün özellikle okyanus kıyılarında deniz tutkunlarının vazgeçemediği bir spor dalı.

28 Mart 2011 02:00

T24 - İngiliz kâşif James Cook, 1777'de uzun tahtaların üzerinde dalgalarla boğuşan Tahitililer'i gördüğünde sörfün asırlar sonra bir spor dalı olacağını aklına getirmemiş olabilir. Sörf bugün özellikle okyanus kıyılarında deniz tutkunlarını dalgalarla buluşturup, boğuşturan bir spor dalı.



Garanti Emeklilik Hobi Kulüpleri'nin internet sitesi hobimlemutluyum.com'un program ortakları, sörf teknikleri hakkında bilinmeyenleri ve sörfün temel özelliklerini anlattı.


Board ve yelken nasıl birleştirilir?

Bumba yelkene nasıl  takılır?

Windsurf kıyafetleri

Windsurf malzemeleri

Sıçramada nelere dikkat etmek gerekir?

Trapez nedir?

Boarda nasıl binilir?

Sörf yaparken ne giyilmelidir?

Fin nedir?

Salma nedir?

Mast foot nedir?

Rüzgar sörfünde yelken kullanımı

Board üzerindeki çatlaklar için ne yapılmalıdır?

Power joint nedir?

Sörf için uygun rüzgar nasıl olmalıdır?


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