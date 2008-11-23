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Yaşam

Sörf tahtasıyla rekor kırdı

Brezilya'nın Rio de Janeiro sahilinde 55 yaşındaki sörfçü, yeni bir rekora imza attı.

23 Kasım 2008 02:00

Brezilya'nın Rio de Janeiro sahilinde 55 yaşındaki sörfçü, yeni bir rekora imza attı.

Kendisinin tasarladığı 9 metre 16 santimlik sörf tahtası üzerinde 10 saniye kalmayı başararak sörf yapan Rico de Souza, daha önce 2006 yılında kırmış olduğu rekoru ekarte etti.

Eski rekorunu kırmaya başaran çılgın sörfçü, " Uzun bir sörf tahtası üzerinde durabilmek çok zordur. Öyle ki dalgalardan yana da şansınız olması gerekiyor, yoksa işiniz bir hayli zor. Ama o gün benim şanslı günümdü. Uzun zamandır beklediğim dalga geldi ve tahtanın üzerinde durmayı başardım. Eski rekorumu kırmak beni çok mutlu etti" açıklamasında bulundu.

İlk rekorunu kırarken kullandığı 8 metrelik tahtası üzerinde birkaç değişiklik yaptığını dile getiren Souza, gelecek planları hakkında ise; hayatın da dalgalar gibi olduğunu ve hedefleri için onlarla savaşıp bu kez hayatı adına rekor kırmak istediğini söyledi.

Rico de Souza, geçtiğimiz sene 88 sörfçüyle aynı dalgada sörf yaparak farklı bir rekora da imza atmıştı.

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