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Sörf tahtası denemek için Tayland'a gitti

Dünya ve Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Çağla Kubat, yeni board modelleri test etmek için Tayland'ın Pattaya kentine gitti.

17 Şubat 2009 02:00

Dünya ve Avrupa Şampiyonası'na, sekiz aydır Hawai'de kamp yaparak hazırlanan Çağla Kubat, sörf boardı üreticisi Starboard'ın yeni ürettiği modelleri test etmek için Tayland'ın Pattaya kentine gitti.

Firmanın rüzgarı az havalarda kullanılmak üzere geliştirdiği kano şeklindeki boardları denediğini belirten Çağla Kubat, ``Hawai'deki antrenmanlarımın arasında 10 günü buraya ayırabildim. Amaç Starboard firmasının 2010 yılında piyasaya sürmeyi düşündüğü kadınlar için düşünülen modelinin testini yapmaktı. Bu projeye Hawai'de kurduğum bağlantılar sayesinde dahil oldum. Çok iyi sörfçülerden oluşan Starboard firmasının üretim takımının içinde bir yerim olmuş oldu. Mühendislik geçmişimden dolayı kullandığım boardun nasıl geliştirildiğiyle ilgili bir çalışmanın içinde görevlendirilmiş olmak ve fabrika gezileri bana büyük keyif verdi.

Önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek, kano şeklindeki, çok düşük rüzgarda bile gidebilen modelin kullanımı biraz zor. Board çok ince olduğu için küçük bir esinti de bile sörf yapmanın keyfini yaşıyorsunuz. Buradan Vietnam'a geçerek fırtına için üretilen boardları deneyeceğiz. Hawai'ye geri dönüp bir ay daha çok sıkı çalışmaya devam edeceğim'' dedi.


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