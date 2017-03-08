Soraya, Polonya'da okuyucularıyla buluştu

Birgün gazetesi muhabiri Meltem Yılmaz'ın geçen yıl çıkan ilk romanı Soraya, gectiğimiz günlerde Polonyalı okuyucularıyla da buluştu.

Suriyeli mülteci bir kadının, Türkiye'de yaşadığı dramı konu alan kitapta, mülteci kamplarındaki trajedi, çok eşliliğin kadınlarda yarattığı mağduriyet, göç olgusunun genç bir kadının dünyasında neden olduğu travmanın yanında, sıra dışı bir aşk hikâyesi de yer alıyor.

Polonyalı Marginesy yayınevi tarafından yapılan açıklamada, Soraya'nın Polonyalı okur tarafından büyük bir ilgi ile karşılandığı belirtildi. Geçtiğimiz ay da Bulgaristan'da okuyucuyla buluşan Soraya, 2016'da Berlin Film Festivali'nin sinemaya uyarlanmasını tavsiye ettiği dünya genelinden 11 kitaptan biri seçilmişti.