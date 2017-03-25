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Şoray Uzun'un aracına TOMA çarptı

"Bir şey yok, canımız sağ olsun"

25 Mart 2017 22:06

İstanbul’da D-100 karayolu Okmeydanı sapağında TOMA oyuncu Şoray Uzun’un otomobiline çarptı. Uzun, kazayla ilgili olarak “TOMA bana çarptı. Bir şey yok. Canımız sağ olsun” dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; kaza, D-100 karayolu Okmeydanı sapağında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) Okmeydanı sapağında ünlü oyuncu Şoray Uzun’un otomobiline sol yandan çarptı. Kazada otomobili hasar gören Şoray Uzun, “TOMA bana çarptı. Bir şey yok. Canımız sağ olsun. Arkadaşlarla tanışma nasipmiş” dedi. Olay yerine gelen trafik polisleri, TOMA’yı kullanan polis ve Şoray Uzun’a alkol metre üfleterek alkol kontrolü yaptı. 

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