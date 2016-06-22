Soprano Patricia Petibon İstanbul'da konser verdi

44. İstanbul Müzik Festivali’nde konser veren soprano Patricia Petibon, Handel operalarından aryalar söyledi. Sanatçı, Venedik Barok Orkestrası ile birlikte erken dönem Avrupa saraylarının ruhunu İstanbul’a taşıdı.

Özlem Ertan'ın Taraf gazetesinin bugünkü (22 Haziran 2016) nüshasında yayımlanan 'Patricia Petibon ile Barok şöleni' başlıklı yazısı şöyle:

Koloratur soprano Patricia Petibon ile klavsenci ve şef Andrea Marcon yönetimindeki Venedik Barok Orkestrası’nın 44. İstanbul Müzik Festivali kapsamında verdiği konser tam da beklediğim gibiydi. Güzel, heyecan verici ve erken dönem müziğinin ruhuyla dolu…

Geçen pazartesi akşamı Topkapı Sarayı’nın kapısından geçip konser mekânı Aya İrini Kilisesi’ne doğru ilerlerken güzel bir akşam geçireceğimi biliyordum. Bunun iki nedeni vardı: Öncelikle hem Patricia Petibon’u hem de Barok müziği çok seviyorum. İkinci olarak da Aya İrini’nin tarihî atmosferine girince kendimi mutlu ve özel hissediyorum.

Hislerimde yanılmadığımı konser başlar başlamaz anladım. Venedik Barok Orkestrası, konserin açılışınıFrancesco Maria Veracini’nin “Sol Minör 6 Numaralı Uvertürü” ile yaptı. Barok müziğin süslü, şaşalı, çekici ama bir o kadar sıcak atmosferine bu güzel eserle girdikten sonra yeşil elbisesi, ona uygun takıları ve kızıl saçlarıyla Rönesans dönemi saraylarından gelmiş izlenimi veren Patricia Petibon sahnede göründü. Biz de 20 yıldır opera sahnelerinde olan bu güzel ve sempatik kadını coşkuyla alkışladık.

Handel aryalarını yorumladı

Petibon, konserde sadece Barok dönem aryalarını yorumladı. Malum, Barok Çağ müziği soyluların beğenisine göre biçimlenmiş, Avrupa saraylarının duvarlarında izler bırakmış bir müzik. Her şeyden önce de bana çok sıcak gelen bir tınısı var. Fransız koloratur soprano Patricia Petibon klasik, romantik ve çağdaş dönemleri de kapsayan son derece geniş bir repertuarı bulunmasına rağmen, kayıtlarında Barok dönem eserlerine ağırlık veren ve bu devrin eserlerini çok iyi yorumlayan bir sanatçı. 20 Haziran akşamı bunu bir kez daha gördük.

Sanatçı, İstanbul konserinde George Friedrich Handel’in “Alcina”, “Ariodante”, “Giulio Cesare” ve “Rinaldo” operalarından aryalar seslendirdi. Barok dönem aryalarını icra etmek kolay değil. Zira ayrı bir teknik ve estetik ister. Petibon, bunu çok iyi yapıyor. Gerek kıvrak pasajlarda gerekse duygusal aryalarda son derece başarılı.

Ancak konser akşamından benim aklımda en çok kalan aryalar “Giulio Cesare” operasından “Piangero la sorte mia”, “Rinaldo”dan “Lascia ch’io pianga” ve “Alcina” operasından “Tornami a vagheggiar” oldu.

Sahnesiyle de büyüledi

Patricia Petibon, sahnedeki rahatlığı, oyunculuğu ve sempatikliğiyle de akıllarda yer eden bir isim. Bu yönünü konserin sonunda seslendirdiği “Tornami a vagheggiar”da çok net ortaya koydu.

Konserde Venedik Barok Orkestrası, konçertolar ve uvertürler de seslendirdi. Barok müzik alanında uzman olan Andrea Marcon ise hem klavsen çaldı hem de orkestrayı yönetti.

Uzun lafın kısası Patricia Petibon ile Venedik Barok Orkestrası’nın konseri Barok dönem saraylarının ruhunu İstanbul’a taşıdı ve bizi de zaman yolculuğuna çıkardı.