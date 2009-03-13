Soprano Bordi ile Mozart konseri

Bilkent Senfoni Orkestrası, 20 Mart Cuma günü vereceği konserde, ünlü soprano Maria Luigia Borsi’ye eşlik edecek.



Orkestra, Mozart’ın eserlerini yorumlayacak. San Remo’da “2002 Yılının En İyi Opera Sanatçısı“ seçilen İtalyan soprano Borsi, dünyanın en prestijli opera salonlarında başroller oynuyor ve ünlü şeflerle konserler veriyor. Maria Luigia Borsi, bu kez de BSO ile birlikte Mozart’ın konser aryalarını seslendirecek.



Müzik Direktörü Klaus Weise’nin yöneteceği konserde BSO, Wolfgang Amadeus Mozart’ın “KV. 525, Eine Kleine Nachtmusikö adlı serenadı ile “KV. 543, Mi bemol majör 39. Senfoniösini seslendirecek; bestecinin “Bella mia fiamma ? Resta oh caraö, “Chi sa, chi sa, qual siaö ve “Vado, ma dove, o deiö adlı konser aryalarında ünlü soprano Maria Luigia Borsi’ye eşlik edecek.



Maria Luigia Borsi Roma’nın güneyindeki bir kasaba olan Sora’da dünyaya geldi. Lucia Stanescu’nun öğrencisi olarak Livorno’daki “P. Mascagni Music Instituteö’den yüksek şeref derecesiyle müzik eğitimini tamamladı. Renata Scotto, Claudio Desderi, Rodolfo Celletti ve Antonietta Stella ile şan çalıştı. 2002 yılında “San Remo Uluslararası Vokal Yarışmasıönda “2002 Yılının En İyi Opera Sanatçısıö unvanı ile birinci oldu.



2004 yılında Milan’daki Teatro alla Scala’da Carlo Rizzi tarafından yönetilen Turandot operasında “Luiö rolünü, Teatro Massimo di Palermo’da Alain Lombard tarafından yönetilen “Carmen’de Micaelaö rölünü canlandıran Borsi, aynı yıl Venedik’deki Gran Teatro La Fenice’de Lorin Maazel yönetiminde, Robert Carsen sahne yönetmenliğindeki La Traviata’da “Violettaö rolünü üstlendi. Puccini Festival at Torre del Lago’da "Le Donne di Giacomo Puccini" (Giacomo Puccini’nin Kadınları) başlıklı konserde Placido Domingo ile “Mimiö ve “Luiö rollerinde aryalar seslendirdi. Ağustos 2008’de Sicilya’daki Taormina Festivali’nde Lorin Maazel yönetimindeki Beethoven’ın 9. Senfoni konserinde yer aldı. Maria Luigia Borsi, Leo Nucci, José Carreras ve Renato Bruson gibi dünyaca ünlü yorumcularla resitaller gerçekleştirdi. Çin turnesi kapsamındaki 2008 Pekin Engelliler Olimpiyatı’nda José Carreras ve keman sanatçısı Brad Repp ile sahneyi paylaştı, şef Benini yönetimindeki İskoçya Oda Orkestrası ile Respighi’nin Il Tramonto adlı eserini seslendirdi.



Sanatçı bu sezon, Tel Aviv’de Zubin Mehta yönetiminde gerçekleşecek Don Giovanni operasında “Donna Elviraö, Teatro Giglio’da La Rondine’de “Magdaö, Floransa Teatro Comunale’de La Boheme’de “Mimiö rollerini üstlenecek, Teatro Massimo’da Cosi Fan Tutte operasında rol alacak ve Palermo Amiens Festivali’nde opera aryalarından oluşacak bir solo resital gerçekleştirecek.

