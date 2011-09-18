Sophie Ellis-Bextor: Yaşlanmaktan korkmuyorum

T24 - Sophie Ellis-Bextor İstanbul'daki bir organizasyona katılmadan önce kendi ve Türkiye ile ilgili soruları yanıtladı. Etkileyici sanatçı formuna dikkat ettiğini belirterek yaşlanmaktan korkmadığını söyledi.



İstanbul'da düzenlenecek bir organizasyon öncesi Hürriyet'in sorularını yanıtlayan sanatçı İstanbul'u çok görkemli bulduğunu belirterek "Buralara ailemle de gelmeliyim” İnsanları ve yaydıkları elektriği seviyorum. En çok da yiyecekler, nefis!" dedi.



Yurtdışında çeşitli festivallere katılmaktan hoşlandığını belirten sanatçı, "en iyi festival deneyimlerimden birini de birkaç yıl önce Türkiye’de yaşadım. Türkiye’ye tekrar gelmek için karşıma çıkan bu fırsatı değerlendirdim." dedi.



'Yaşlanmaktan korkmuyorum'



İki çocuk annesi etkileyici sanatçı yaşlanmaktan korkmadığını belirterek, "özel yaşamımda ve elbette konserlerde oldukça hareketliyim. Fırsat buldukça da spor salonuna gidiyorum." diyerek formunu bu şekilde koruduğunu anlattı.

'Beni bir de sabahları görün!'



Güzelliği nedeniyle Tanrıça olarak anılan sanatçı, "Siz beni bir de sabahları görün! Açıkçası kendimi öyle görmüyorum ama görüntümden memnunum. Kendime iyi çekidüzen verdiğimi düşünüyorum "dedi.



