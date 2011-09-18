T24 LogoT24 Logo
Magazin

Sophie Ellis-Bextor: Yaşlanmaktan korkmuyorum

Sophie Ellis-Bextor İstanbul'daki bir organizasyona katılmadan önce kendi ve Türkiye ile ilgili soruları yanıtladı.

18 Eylül 2011 03:00

T24 - Sophie Ellis-Bextor İstanbul'daki bir organizasyona katılmadan önce kendi ve Türkiye ile ilgili soruları yanıtladı. Etkileyici sanatçı formuna dikkat ettiğini belirterek yaşlanmaktan korkmadığını söyledi.
 

İstanbul'da düzenlenecek bir organizasyon öncesi Hürriyet'in sorularını yanıtlayan sanatçı İstanbul'u çok görkemli bulduğunu belirterek "Buralara ailemle de gelmeliyim” İnsanları ve yaydıkları elektriği seviyorum. En çok da yiyecekler, nefis!" dedi.


Yurtdışında çeşitli festivallere katılmaktan hoşlandığını belirten sanatçı, "en iyi festival deneyimlerimden birini de birkaç yıl önce Türkiye’de yaşadım. Türkiye’ye tekrar gelmek için karşıma çıkan bu fırsatı değerlendirdim." dedi.



'Yaşlanmaktan korkmuyorum'

İki çocuk annesi etkileyici sanatçı yaşlanmaktan korkmadığını belirterek, "özel yaşamımda ve elbette konserlerde oldukça hareketliyim. Fırsat buldukça da spor salonuna gidiyorum." diyerek formunu bu şekilde koruduğunu anlattı.



'Beni bir de sabahları görün!'


Güzelliği nedeniyle Tanrıça olarak anılan sanatçı, "Siz beni bir de sabahları görün! Açıkçası kendimi öyle görmüyorum ama görüntümden memnunum. Kendime iyi çekidüzen verdiğimi düşünüyorum "dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24