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Bilim / Teknoloji

Sony’nin PS3 hedefi belli oldu

Elektronik devi Sony, oyun konsolu PS3’den beklentisini açıkladı: 150 milyonluk satış adedi

22 Temmuz 2008 03:00

Konsol savaşlarına en son katılan PS3’den üreticisinin beklentisi büyük. Sony, PS3’ün uzun vadede PS2’nin satış rakamını geride bırakmasını bekliyor.

Financial Times’a konuşan şirketin üst düzey yetkililerinden Kazuo Hirai, Sony’nin hedefleri arasında PS3’ün şirketin bir önceki oyun konsolu olan PS2’nin satış rakamını geride bırakmasının bulunduğunu açıkladı. Uzun vadede PS3’ün PS2’yi geride bırakmasını umduklarını söyleyen Hirai, aksi takdirde pazarda kalmanın anlamını yitireceğini ifade etti.

PS2, 2000 yılında piyasaya çıktığından bu yana 140 milyon adede ulaşmış durumda. Video oyunlarını pazarının global anlamda büyüdüğü hesaba katıldığında konulan hedef gerçekçi gibi görünüyor. Tabii bu kez Sony’nin karşısında Microsoft Xbox 360 ve Nintendo Wii gibi iki zorlu rakip bulunuyor.
Sektör analistleri ise konsol savaşlarının bu raundunun galibinin Nintendo Wii olduğunda birleşirken, Sony ve Microsoft’un ikincilik için mücadele edeceğini belirtiyorlar.

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