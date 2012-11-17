Sony'nin, PlayStation 3'ü 70 milyon satışa ulaştı

Sony tarafından 6 yıl önce piyasaya sunulan oyun konsolu PlayStation 3‘ün dünyadaki satışlarının 70 milyona ulaştığı açıklandı.

Sony'nin en büyük rakibi olarak bilinen Microsoft ise 2005 yılında çıkardığı Xbox 360‘ın 70 milyonu aşan satışa ulaştığı eylül ayında duyurulmuştu. Bu anlamda Sony'nni daha kısa sürede Microsoft’tan daha çok konsol sattığı ortaya çıktı.

log.com.tr'de yer alan habere göre, Sony, PlayStation 3 dışında, iki yıl önce de piyasaya sürülen hareket kontrol cihazı PlayStation Move‘un da 15 milyondan fazla sattığını açıkladı.

Microsoft ise yakın zamanlarda yaptığı açıklamada, 20 milyon Kinect sattığını duyurmuştu.

Gerçekleşen satışlara rağmen, birbirlerine oldukça yakın olan bu iki şirket oyun konsolu pazarında ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Birincilik koltuğuna ise toplamda 100 milyonu aşan konsol satışıyla Nintendo sahip oldu.