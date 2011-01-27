-SONY'DEN YENİ TAŞINABİLİR OYUN KONSOLU: "NGP" TOKYO (A.A) - 27.01.2011 - Japon elektronik devi Sony, kod adı "Next Generation Portable" (NGP) olan ve 3G mobil şebekelerle uyumlu yeni bir taşınabilir video oyun konsolu çıkaracağını açıkladı. Tokyo'da düzenlenen basın konferansında verilen bilgiye göre, bir başka Japon elektronik şirketi Nintendo'nun oyun konsolu 3DS ile rekabet edecek Playstation sınıfının bu yeni konsolu, birçok teknolojik yenilik içeriyor. Oyun ve başka içerikler indirmek için üçüncü kuşak hücresel ağ (3G) ile uyumlu olmasının yanı sıra, organik aydınlatmalı 5 inçlik dokunmatik ekrana sahip yeni konsolda, GPS özelliği ve hareket algılayıcıya ilaveten bazı hareketleri kontrol etmeye yarayan dokunmatik arka panel ve "joystick" ile basmalı düğmeleri bulunuyor.