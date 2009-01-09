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Bilim / Teknoloji

Sony'den en minik dizüstü

Sony nihayet netbook piyasasına giriyor. Üstelik sadece 8 inç büyüklüğünde ve 650 gr ağırlığında bir Vaio ile.

09 Ocak 2009 02:00

Sony 2008'e damga vuran mini dizüstü yani netbook piyasasına nihayet giriyor. Üstelik sadece 8 inç büyüklüğünde ve 650 gr ağırlığında bir Vaio ile.

Sony'nin Vaio P serisi netbookları 1600×768 çözünürlük destekleyen 20 santimetrelik (8 inç) ekrana ve yaklaşık 650 gram ağırlığa sahip. P serisinde Intel'in netbooklar için ürettiği 1,33 GHz hızındaki  Atom işlemcisi, 2 GB RAM ve 60 GB harddisk bulunacak.

Windows Vista işletim sistemi yüklü olarak satışa çıkarılacak P serisi'nde 802.11n kablosuz ağ desteği, 3G, GPS, Bluetooth gibi teknolojiler unutulmamış. Üzerindeki pil ile kullanıldığında 4 saate kadar çalışma imkanı tanıyan mini Vaio, opsiyonel olarak satılacak yüksek kapasiteli pil seçeneği ile bu süreyi 8 saate kadar çıkarılabiliyor.

P serisi'nde dikkat çeken bir özellik ise mousepad yerine trackpoint (iz topu) kullanılmış olması. Böylece kullanıcıya yazı yazılabilmesi için daha fazla alan sağlanmış. Son derece hafif, ince ve zarif bir netbook olan Sony VAIO P serisi, Şubat ayında beş farklı renk seçeneği ile satışa çıkacak.

Bu mini dizüstünün fiyatı bir netbook için yüksek gelebilir ancak alacağınız ürünün Sony olduğunu düşününce 900 doları gözden çıkarabilirsiniz.

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