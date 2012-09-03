T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Sony’den 60 metre su altında çalışabilen Action Cam

IFA 2012’de tanıtılan cihaz suya ve darbelere karşı dayanıklı olmasıyla dikkat çekiyor

03 Eylül 2012 21:53

İki ay önce internet sayfamızda haberini yaptığımız Sony’nin giyilebilir kamerası Action Cam, nihayet görücüye çıktı. 

 
\
 
Cihazla birlikte gelen kılıf sayesinde Action Cam’i 60 metre derinlikte ve bütün zorlu hava koşullarında kullanmak mümkün.Full HD video kayıt özelliğine sahip cihaz, düşük ışık koşulları altında daha grensiz sonuçlar elde etmek için Exmor R sensör kullanıyor. 16 megapiksel çözünürlüğe sahip Action Cam’in bağlantı seçenekleri arasında Memory Stick, microSD/SDHC, HDMI ve micro-USB yer alıyor. Ekstrem sporlarla uğraşanların yakından bildiği GoPro kameraların alternatifi olan cihaz, aksesuar seçenekleriyle de dikkat çekiyor. 2,7 inçlik LCD ekran adaptörü ve kafa bandı, cihazın aksesuarları arasında yer alıyor.
 
\
 
Önümüzdeki aylar içerisinde kameraya kask veya benzeri yerlere tutturmak için özel aksesuar seçeneklerinin de ekleneceği söyleniyor. Kamera açısını ayarlayabileceğiniz “Tilt Adapter” ve buğu önleyici bunlar arasında yer alıyor. Sony Action Cam’in ekim ayında standart ve Wi-Fi olmak üzere iki ayrı versiyonla satışa sunulacağı belirtiliyor. Cihazın standart modeli 199 dolardan, Wi-Fi destekli modeli ise 270 dolardan satışa sunulacak.

ETİKETLER

Action Camsonykamera

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24