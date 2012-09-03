Sony’den 60 metre su altında çalışabilen Action Cam

İki ay önce internet sayfamızda haberini yaptığımız Sony’nin giyilebilir kamerası Action Cam, nihayet görücüye çıktı.

Cihazla birlikte gelen kılıf sayesinde Action Cam’i 60 metre derinlikte ve bütün zorlu hava koşullarında kullanmak mümkün.Full HD video kayıt özelliğine sahip cihaz, düşük ışık koşulları altında daha grensiz sonuçlar elde etmek için Exmor R sensör kullanıyor. 16 megapiksel çözünürlüğe sahip Action Cam’in bağlantı seçenekleri arasında Memory Stick, microSD/SDHC, HDMI ve micro-USB yer alıyor. Ekstrem sporlarla uğraşanların yakından bildiği GoPro kameraların alternatifi olan cihaz, aksesuar seçenekleriyle de dikkat çekiyor. 2,7 inçlik LCD ekran adaptörü ve kafa bandı, cihazın aksesuarları arasında yer alıyor.

Önümüzdeki aylar içerisinde kameraya kask veya benzeri yerlere tutturmak için özel aksesuar seçeneklerinin de ekleneceği söyleniyor. Kamera açısını ayarlayabileceğiniz “Tilt Adapter” ve buğu önleyici bunlar arasında yer alıyor. Sony Action Cam’in ekim ayında standart ve Wi-Fi olmak üzere iki ayrı versiyonla satışa sunulacağı belirtiliyor. Cihazın standart modeli 199 dolardan, Wi-Fi destekli modeli ise 270 dolardan satışa sunulacak.