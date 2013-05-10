Sony yeniden kârda

Japon elektronik şirketi Sony, beş yıl sonra ilk kez kâra geçmeyi başardı. Şirket, 31 Mart tarihinde sona eren geçen mali yılda 43 milyar yen (331 milyon euro) kâr ettiğini açıkladı. Şirket bir önceki mali dönemde 457 milyar yen zarar etmişti.

Japon yeninin dolar ve euro karşısında değer kaybetmesi, şirketin dış ticaretini olumlu etkiledi. Ancak şirketin yeniden kazanç sağlamasında özellikle gayrimenkul ve hisse satışlarının etkili olduğu vurgulandı.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, satış rakamlarını da artıran şirket, kötü giden televizyon bölümünü de yeniden yapılandırarak ayağa kaldırmayı başardı. Ancak oyun segmentindeki sıkıntı sürüyor. Yeni mali yıla pozitif bakan şirket 50 milyar yen net kâr bekliyor. Şirket ayrıca yenin değerinin düşük seyretmesini ve bu sayede dış satışlarını daha da artırmayı hedefliyor.