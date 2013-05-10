T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Sony yeniden kârda

Sony uzun süreli durgunluktan sonra yeniden kâr etmeye başladı

10 Mayıs 2013 12:55

Japon elektronik şirketi Sony, beş yıl sonra ilk kez kâra geçmeyi başardı. Şirket, 31 Mart tarihinde sona eren geçen mali yılda 43 milyar yen (331 milyon euro) kâr ettiğini açıkladı. Şirket bir önceki mali dönemde 457 milyar yen zarar etmişti.

Japon yeninin dolar ve euro karşısında değer kaybetmesi, şirketin dış ticaretini olumlu etkiledi. Ancak şirketin yeniden kazanç sağlamasında özellikle gayrimenkul ve hisse satışlarının etkili olduğu vurgulandı.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, satış rakamlarını da artıran şirket, kötü giden televizyon bölümünü de yeniden yapılandırarak ayağa kaldırmayı başardı. Ancak oyun segmentindeki sıkıntı sürüyor. Yeni mali yıla pozitif bakan şirket 50 milyar yen net kâr bekliyor. Şirket ayrıca yenin değerinin düşük seyretmesini ve bu sayede dış satışlarını daha da artırmayı hedefliyor.

ETİKETLER

sonyelektronikkardurgunlukjaponyajaponyenzararşirket

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24